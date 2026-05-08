Educación no descarta presentar una nueva propuesta de subida salarial la próxima semana a los sindicatos

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado este viernes que no cierra "ninguna puerta" a seguir negociando con los sindicatos docentes para tratar de frenar la huelga indefinida que está previsto que comience el próximo lunes, 11 de mayo.

Si bien no hay una nueva reunión fijada en el calendario ni una invitación formal a los sindicatos para sentarse de nuevo a negociar, Ortí se ha mostrado dispuesta a continuar con las conversaciones la próxima semana para llegar a un acuerdo.

Incluso, a poner una nueva propuesta de subida salarial sobre la mesa que mejore la oferta que trasladó este jueves a los sindicatos docentes: "Estamos abiertos al diálogo y no cerramos ninguna puerta", ha asegurado en una atención a medios.

En cualquier caso, la responsable de Educación ha subrayado que todas las negociaciones con los sindicatos quedan supeditadas a que "los alumnos de 2º deBachillerato sean evaluados en condiciones óptimas de objetividad", puesto que se enfrentarán en unas semanas a un proceso de "concurrencia competitiva".

Esto es, las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). "No tener las condiciones adecuadas puede causar una situación que para ese alumno puede ser irreversible para toda su vida", ha añadido.

Ortí también ha reconocido que al Gobierno valenciano le "preocupa" no solo la duración que pueda tener el paro indefinido, sino también que pueda haber un "seguimiento masivo".

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