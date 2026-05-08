La Diputación de Valencia destina 618.600 euros a reformar otros 19 cuarteles de la Guardia Civil

La Diputación de Valencia destina un total de 618.600 euros a reformar otros 19 cuarteles de la Guardia Civil en la segunda fase de la línea de ayudas para actualizar instalaciones de la Benemérita.

Durante la primera fase, en los años 2024 y 2025, se invirtieron 604.386 euros en 18 cuarteles. Así, el total alcanza los 1.222.000 euros para 36 instalaciones, según ha explicado la corporación provincial en un comunicado.

En esta segunda fase se modernizarán los cuarteles de Requena (56.000 euros); Carcaixent (80.000 euros); Enguera (24.000 euros); Llombai (46.000 euros); Picassent (35.000 euros); Ontinyent (22.600 euros); Almussafes (33.000 euros); y Navarrés (37.000 euros).

También se actualizarán los de Buñol (55.500 euros); Sueca (30.000 euros); Sagunto (25.000 euros); Llíria (16.000 euros y que ya estaba en la primera fase); Cheste (18.000 euros); Benigànim (20.000 euros); Alginet (12.500 euros); Tavernes de la Valldigna (8.000 euros); Estivella (15.000 euros); Villalonga (12.000 euros); y Chiva (73.000 euros).

La institución provincial, a través de los ayuntamientos implicados, financia estas actuaciones mediante la justificación de los gastos presentados por los mismos para la ejecución de las obras.

El acuerdo establece que los ayuntamientos asumen la gestión de los expedientes de contratación, correspondiéndoles la contratación de las obras respectivas con empresas especializadas del sector, el seguimiento de su ejecución y el abono de los importes autorizados y comprometidos, así como la tramitación de los permisos, licencias y autorizaciones administrativas que, en su caso, deban obtenerse.

El presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, ha presentado esta segunda fase del programa en Puçol, donde ha visitado el cuartel reformado con la inversión de la Diputación.

"Es un compromiso que adoptamos. Estamos hablando del abandono del Gobierno de España ante las personas que nos cuidan, en este caso son los cuarteles de la Guardia Civil. Es un tema de dignidad", ha destacado el presidente.

Igualmente, ha defendido que se trata también de "la imagen de nuestros pueblos y la imagen de la provincia de Valencia".

Por eso, ha asegurado, "continuamos trabajando en la provincia y ayudando a los ayuntamientos y a toda la gente que hace de nuestro territorio la mejor provincia para vivir".

"Competencias impropias"

Sin embargo, Mompó ha lamentado que sea la Diputación la que se haga cargo: "Por desgracia, la situación es la que es y una vez más hemos de utilizar el presupuesto de la Diputación para cubrir competencias que no son nuestras. Lo hacemos encantados porque creemos que hay que hacerlo; pero son competencias impropias y esto hace que este dinero no se destine a otras partidas que sí son de nuestra competencia", ha señalado.

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación Municipal, Natàlia Enguix, ha recalcado "la importancia de mejorar infraestructuras que son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía".

"Seguiremos trabajando para que los cuarteles de la Guardia Civil sean unas instalaciones dignas y las personas que viven y trabajan en ellos puedan ofrecer un servicio público de calidad", ha esgrimido.

En la primera fase se han reformado los cuarteles de Massamagrell (18.694 euros); Sagunto (35.303 euros); Ademuz (48.000 euros); Llíria (48.000 euros); Albaida (38.772 euros); Enguera (25.805 euros); Xeresa (12.500 euros); Cullera (29.937 euros); Aldaia (25.333 euros); Cortes de Pallás (8.851 euros); Puçol (36.000 euros); Villalonga (30.000 euros); Sueca (22.000 euros); Oliva (65.000 euros); Canals (42.000 euros); l'Olleria (37.000 euros); Castelló de Rugat (24.000 euros); y Gandia (35.122 euros).