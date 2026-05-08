El Ayuntamiento de Valencia prevé reabrir por completo el tráfico de las avenidas Pérez Galdós y Giorgeta en septiembre

El Ayuntamiento de Valencia prevé reabrir por completo el tráfico en las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta este mes de septiembre, cuando las obras cumplan 15 meses desde su inicio.

Así lo avanzó la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, este viernes en una visita a la zona para ver el estado del proyecto. La primera edil aseguró que esta reapertura al tránsito rodado "de cara a la vuelta al cole, será muy importante para descongestionar gran parte de las dificultades de movilidad que ha generado que esta vía esté en obras".

Sin embargo, la recuperación de la movilidad de vehículos y de personas no significa la finalización del proyecto en su totalidad. Quedará, según explicó, la instalación de mobiliario urbano y arbolado, que se irá ejecutando hasta finales de año, unos meses después de la previsión inicial de finalización de obras.

Precisamente, la remodelación de estas avenidas es uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Valencia, que tiene en marcha también la renovación de la Plaza de San Agustín, la calle de San Vicente y Avenida del Oeste y la calle Colón.

La alcaldesa, que agradeció "la paciencia infinita de comerciantes y vecinos", apostó por "reflexionar mucho las actuaciones, tener una idea muy clara y dejar una vía mejor".

Las obras

El proyecto global, con un presupuesto de 24 millones de euros, afecta a casi 100.000 metros cuadrados y más de dos kilómetros de longitud.

Es una de las arterias principales de la ciudad que conecta el antiguo cauce del río Turia con la zona sur, donde está la estación del AVE Joaquín Sorolla.

Además, es uno de los puntos con mayor densidad de tráfico, con una circulación de unos 50.000 vehículos diarios, por lo que las obras han obligado a numerosos desvíos y colapsos de otras zonas, como la Gran Vía Fernando el Católico o el Bulevar Sur.

El proyecto se está ejecutando por fases, para evitar el cierre total de la vía. Los trabajos comenzaron el 30 de junio de 2025.

Las dos avenidas tendrán pavimento fonoabsorbente, que reducirá la contaminación acústica del tráfico. También se ampliarán las aceras, mejora que ya puede observarse a lo largo de la vía, donde ya están instaladas las baldosas hidráulicas y algunos árboles.

"La zona peatonal, desde luego, es mucho más cómoda, con un arbolado que generará sombra. Esta actuación convertirá Pérez Galdós en una de las vías más bonitas y más agradables de la ciudad", defendió Catalá.

En esta línea, afirmó que las obras siguen "al ritmo previsto" y destacó que los servicios municipales realizan sesiones semanales de trabajo y supervisión constante de los plazos y resultados, con un refuerzo de los equipos que trabajan con una media de 150 trabajadores diarios.