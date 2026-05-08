La Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud cambia su nombre "para que todos los socios se sientan reflejados"

Dos personas vestidas con camisetas de la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia. EFE/Ana Escobar

La Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud València ha decidido cambiar su nombre: elimina el término "Horta Sud" y engloba la localización bajo el nombre "Valencia".

Se trata de una de las principales asociaciones que, desde la dana, busca defender los intereses de las víctimas, lesionados y resto de damnificados en la tragedia.

Ahora lo continuarán haciendo, pero bajo otro nombre: Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia.

La asociación decidió este jueves -durante su asamblea general- un cambio de denominación que busca "reflejar mejor los principios de las actuaciones e intereses" que centran sus actividades.

De esta manera, la organización busca que ningún socio de otra comarca que no sea Horta Sud se sienta excluido: "Que todos los socios se sientan reflejados".

Así lo han reflejado en un comunicado remitido a los medios de comunicación para informar del cambio. En él también recuerdan los "objetivos principales" por los que, en su momento, nació la asociación.

La primera motivación es "llevar ante los tribunales a las personas responsables de la gestión de emergencias que no supieron responder ante las necesidades de la ciudadanía".

También para "asesorar y defender los derechos de todas las personas asociadas, independientemente de su lugar de residencia y del grado del daño sufrido por dicha catástrofe".

Ahora, con el cambio de nombre de la asociación, quieren "que la percepción pública sea más ajustada a la realidad".

Porque aunque la zona más grande que resultó afectada por la dana fue la comarca de l'Horta Sud, las personas afectadas provienen también de lugares fuera de estos pueblos.

El cambio de nombre incluye la eliminación de la localización geográfica "Horta Sud" y pasa a "Valencia".

Con ello se refleja precisamente, explican, a los socios que pertenecen a otras comarcas también afectadas.

"Es importante para que todos sus miembros se sientan reflejados, especialmente aquellos que han sufrido pérdidas de personas próximas", apuntan.

Tras el paso al nuevo nombre, la asociación renovará también las siglas -AVDDV- y se efectuará también el cambio en el logotipo.

No se trata de un simple cambio estético. La asociación está actualmente personada en varios procesos, y también deberá registrar ahí la nueva denominación, así como en el resto de los registros legales.

"Conllevará un trabajo administrativo importante, pero totalmente necesario", subrayan.

Por ello, advierten de que el cambio "implicará que durante un periodo convivan ambas denominaciones".

"Desde la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia hay consciencia de que este paso era imprescindible para mejorar la cohesión y ofrecer una imagen pública totalmente ajustada a la realidad", añaden.