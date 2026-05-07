Los narcoestibadores de la trama 'Spider' supieron que iban a detenerles: uno de los líderes borró sus mensajes

La Policía Nacional ha presentado un informe al juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de la investigación sobre la trama de narcotráfico 'Spider' en el Puerto de Valencia, sobre las conversaciones e imágenes intervenidas en los móviles de algunos de los líderes.

Los agentes remarcan que los presuntos cabecillas de la red supieron que iba a haber una operación policial con detenidos antes de que ésta se produjera. Tenían conocimiento de la fecha -el 22 de septiembre de 2025- y de que iba a haber 60 arrestados (en total, acabaron siendo 81).

Motivo por el que algunos de ellos tomaron medidas de seguridad para no ser asociados con las actividades ilícitas, como borrar conversaciones comprometidas de sus móviles. Sin embargo, parte de ellas han logrado ser recuperadas gracias a la extracción forense cuando los teléfonos se intervinieron en los registros domiciliarios.

Los líderes de la supuesta trama se comunicaban a través de Zangi, una aplicación encriptada de origen armenio habitual entre los narcotraficantes. En otra de las causas que también han tenido lugar en Valencia recientemente, los acusados de narcotráfico usaban otra aplicación similar, Sky ECC, cuyas conversaciones se convirtieron en la prueba principal del procedimiento.

En 'Spider', estas comunicaciones también son una prueba relevante, si bien la particularidad de esta investigación es que los agentes encubiertos en la presunta organización criminal han permitido obtener toda la información clave.

En todo caso, los chats resultan muy importantes porque en ellos los acusados hablan impunemente -remarca la Policía- sobre operaciones de tráfico de sustancias estupefacientes a gran escala.

El móvil intervenido al investigado J. M. -considerado intermediario al liderar operaciones de narcotráfico en el Puerto de Valencia y ser responsable de la distribución de la cocaína- fue una muestra de ello. Zangi, recuerda el informe, tiene un cifrado de grado militar y cada usuario tiene asociado un número de 10 cifras y un nickname (apodo) establecido por el usuario para identificarse con el resto.

El acusado tenía una larga lista de contactos en esta aplicación, entre ellos la de otros tres presuntos líderes de la trama dedicados a materializar la supervisión y el control de los equipos de extracción de la droga. Así, coordinaba la llegada de la cocaína desde los países de origen donde los contenedores se 'contaminaban' destino a Europa y mantenía relación con los residentes en España.

Conversaciones de 'Spider'. EE

El informe de la Policía indica que, lo largo de diferentes comunicaciones realizadas por J. M., se comprueba, por ejemplo, su preocupación por la imparable bajada del precio del kilogramo de cocaína, habiendo pasado de los 40.000 euros hace unos años a poderla conseguir "cualquier niño del parque" a 13.500 euros. Algo que le hace manifestar que, si la cosa no cambia, tendrá que "cambiar de oficio".

Los usuarios, aprovechando el anonimato que les proporciona la aplicación Zangi, inciden los agentes, no dudan en hablar abiertamente sobre transitarias, empresarios conniventes y del beneficio que deben sacar de las operaciones de tráfico de cocaína.

Detenciones "inoportunas"

En los chats también se menciona el éxito de algunas operaciones de extracción de alijos de droga en el Puerto o del citado conocimiento de la inminente operación policial con las detenciones. Uno de los acusados indica que son "súper inoportunas" porque un buque cargado de cocaína llevaba tres días fondeando y su llegada iba a coincidir con los arrestos.

"Ya veremos cómo termina esto. De momento a currar. Eso sí, si me detienen antes de sacar la lata ya no me pueden meter esta", afirma en una de las conversaciones en referencia a la extracción pendiente que iba a orquestar.

En los chats se dieron aviso unos a otros sobre esa operación policial. Uno de los líderes -con nombre en clave Paca- le pide a otro -Kamal- que, en caso de que le detengan, hable con un tercero de su confianza (al que refiere como “hijo”) para que coja su beneficio y el resto se lo dé a la pareja de Paca.

Capturas de los chats de Spider. EE

Paca le cuenta a Kamal que vienen de Greco Levante (Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado, perteneciente a la Policía) y que deben tener algún "sapo" (confidente que da información sobre organizaciones criminales).

Según la información que le proporciona otra persona, "llevan ya un mes en Valencia y son de Madrid". "Están en la Pobla de Vallbona en un hotel y están esperando que cojan una caja para detener a todos. Esa más 2 más de atrás en total 1.400 con las dos que les van a meter", dicen.

"Vaya tela, están hasta el día 26 y este domingo entran 32 más. No se qué coño irán a hacer para todo ese despliegue, más si está Greco en Alicante", especulan en los chats.

El "chivato"

Paca está seguro de que sus camioneros van a ser detenidos, igual que él mismo y tres compañeros. Así, empiezan a elucubrar sobre quién puede ser el chivato, hablando de varias personas. Entre ellas, "el propietario de M2 de la gitana que cogieron con el ferretero".

Cabe recordar que en esta operación fue fundamental el trabajo de los agentes encubiertos. Del que más infiltrado se hallaba en la red comenzaron a sospechar antes de que saltara la operación policial.

En el transcurso de estas conversaciones, Kamal le insiste varias veces a Paca en que trabaje desde lejos al tener conocimiento de los arrestos que se van a producir. Éste dice que sí, que lo hará desde el curro y que, en caso de detenerlo, "como mucho" le caerán "4 ó 5 meses" en prisión preventiva.

Conversaciones de 'Spider'. EE

Kamal le dice que cambie la máquina (teléfono con el que se comunican por Zangi). Paca le asegura que sí, que la apaga y esconde todas las noches. Para la Policía, esto pone en evidencia que los temas que tratan con esos terminales son ilícitos.

En otro chat con otro miembro de la red llamado Valiente, el informe hace hincapié en un mensaje llamativo de este último. Muestra la fotografía realizada a la pantalla de un ordenador en la que se observan datos a través de la plataforma interna de “Valenciaport” en el que muestra una consulta realizada sobre un contenedor.

Se trataba de un contenedor sobre el que había que valorar si la vía de entrada era viable para la introducción de alijos de cocaína. No se trataba de uno contaminado, sino de uno que utiliza ese recorrido a través de la naviera CMA.