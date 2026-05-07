Mompó trabaja en una negociación exprés con el PSPV para los Presupuestos que le permita aprobarlos en mayo

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, trabaja en una negociación exprés con el PSPV para sacar adelante los presupuestos de la corporación provincial que quedaron bloqueados en diciembre de 2025.

La previsión es que tanto él como el portavoz socialista en la Diputación, Carlos Fernández Bielsa, que ya han mantenido contactos, se sienten a hablar los próximos días. Fuentes de la corporación señalan que lo más seguro es que la primera reunión formal se produzca la semana que viene.

La intención de Mompó es sacar las cuentas este mismo mes de mayo. Se podría convocar un pleno la semana del 18. El motivo es que los populares ven complicado que las cuentas puedan obtener luz verde si se sobrepasa esa barrera temporal. De ahí la celeridad.

En principio, los presupuestos saldrían con el voto favorable del PP y de Ens Uneix, dejando fuera a Vox, y lo que busca el presidente de la Diputación es la abstención del PSPV.

Los socialistas se muestran proclives a sentarse a hablar. Creen que negociar en una institución como la corporación provincial, escenario de acuerdos habituales entre la izquierda y la derecha pese a las tensiones en otros ámbitos, es positivo.

A nadie se le escapa que Bielsa no está alineado con la dirección autonómica que representa Diana Morant y que los pulsos han sido constantes. Sin embargo, ambas cúpulas, la autonómica y la provincial, están alineadas en el hecho de sentarse a hablar con el PP, según aseguran fuentes del partido.

Eso sí, la ejecutiva socialista espera que todo se haga de manera coordinada por parte de Bielsa. Se trata, al fin y al cabo, de inversiones para los municipios en año preelectoral, por lo que la lógica indica que conviene a todos. Especialmente a los alcaldes, que han de vender gestión a sus vecinos.

Lo que por el momento quiere dejar claro el PSPV es que no tiene tanta prisa como el PP y que quiere dejar claras sus condiciones. Recuerdan que su posición de no apoyar las cuentas el año pasado se debió a lo que consideran incumplimientos por parte de los populares.

Cuando negociaron el presupuesto de 2025, señalan, se pactó con Mompó corregir, a través de los remanentes, ciertas decisiones que no gustaron a los socialistas. Por ejemplo, que se quedaran bloqueadas inversiones a municipios de más de 50.000 habitantes -algunos de ellos gobernados por el PSPV como pueden ser Gandia, Paterna o Sagunto- o a municipios turísticos como Cullera o Gandia, que también lideran los socialistas.

En el último pleno, Mompó hizo un importante acercamiento que el PSPV ha valorado. Incluyó en el orden del día varias de esas cuestiones pendientes en forma de ayudas y subvenciones que beneficiaban a ayuntamientos socialistas.

El siguiente paso era la movilización de todo ese dinero, algo que fuentes de la Diputación señalan que ya está hecho puesto que se trata de un trámite administrativo firmado. Ahora esas cantidades tienen que llegar a los consistorios. Y esa es, precisamente, la condición de los socialistas para facilitar los presupuestos.

"Estamos parcialmente satisfechos. Pero hasta que no veamos el dinero en la caja de los ayuntamientos no tomaremos una posición definitiva. ¿Significará que habrá acuerdo entonces? No está nada cerrado y vamos a ser exigentes", indican fuentes del partido.

Vox lo critica

Desde el PSPV señalan que no tienen "ninguna prisa" en llegar a un pacto. Al contrario del PP, que debería tenerlo cerrado de cara a la semana del 18 de mayo. Aun así, los populares se muestran positivos ante la negociación porque creen que se ha avanzado en el acercamiento.

A los dos partidos les interesa aprobar unos nuevos presupuestos para dotar de fondos a los ayuntamientos que gobiernan cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027. Además, en el caso de Mompó, contribuiría a reforzar su perfil propio con un pacto transversal que suponga desmarcarse de Vox en mitad de todo el enfrentamiento nacional.

A este último partido, como era de esperar, no le agrada la estrategia, aunque tampoco va demasiado lejos en su crítica. "¿Nos encontramos ante una nueva cesión del PP a las políticas de izquierda o ante el acercamiento al PSOE de Bielsa con fines de mutua supervivencia? Sea lo que sea, será el PP provincial quien deberá rendir cuentas y dar explicaciones a su electorado", comentan fuentes de Vox.

"Por principios y por coherencia, ratificamos nuestra oposición a partidas ideológicas y de gasto superfluo en el presupuesto provincial frente a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, así como de los municipios de la provincia. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, los presupuestos deben constituir la verdadera prioridad para esta Diputación, más aún en el actual contexto de reconstrucción, y dejar de lado las políticas e intereses partidistas", agregan.

Pese a no formar parte del gobierno provincial, aseguran que dejan la puerta abierta a un posible acuerdo de presupuestos "siempre y cuando se atienda" a sus peticiones.