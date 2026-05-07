Llorca confronta con los sindicatos: "Chantajear con la evaluación de los alumnos que deben ir a la PAU es peligroso"

Juanfran Pérez Llorca en la sesión de control de este jueves en Les Corts. José Cuéllar / Corts

La huelga indefinida de profesores que comenzará el próximo 11 de mayo ha centrado este jueves la sesión de control al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien ha lanzado una advertencia a los sindicatos de forma clara: si "chantajean" con la evaluación de los alumnos de 2º de Bachillerato, "no habrá negociación por parte de la Generalitat".

El jefe del Gobierno valenciano ha confrontado directamente con las organizaciones sindicales al tildar de "chantaje" la negativa a evaluar a los alumnos de 2º de Bachillerato, que deben enfrentarse en unas semanas a las pruebas de la PAU, para que se atiendan sus reivindicaciones.

"Estamos dispuestos a sentarnos, hablar, buscar pactos. Respeto la figura de profesor, pero también el derecho de los padres y los alumnos, que llevan años estudiando para obtener una nota y acceder a la universidad, a ser evaluados objetivamente", ha subrayado el president.

"Es compatible el derecho a la huelga con el derecho a obtener unas notas para acceder a la universidad. Utilizar eso como un chantaje es algo muy peligroso", ha advertido Pérez Llorca tras asegurar que esta será una condición para sentarse a hablar con los representantes de los docentes.

El president de la Generalitat ha reconocido que las reivindicaciones del profesorado son "legítimas" pero ha pedido garantías para sentarse a negociar con STEPV, CCOO, UGT y CSIF, quienes mientras tanto se encontraban en la Conselleria de Educación negociando con la consellera Carmen Ortí todas sus exigencias.

El presidente del Ejecutivo valenciano también ha recriminado a la oposición, que le ha preguntado por la solución que ofrecerá a los docentes para que no vayan a la huelga indefinida a partir del próximo lunes, que les negaron hasta en cinco ocasiones durante las dos legislaturas que gobernaron subidas salariales.

Así, Pérez Llorca ha mostrado el acta de cinco reuniones que se mantuvieron entre diciembre de 2018 y febrero de 2022, cuando Compromís dirigía la Conselleria de Educación con Vicent Marzà como conseller, en las que negaron incrementar las retribuciones que reclamaban los sindicatos.

En el turno de la coalición, su portavoz Joan Baldoví le ha exigido que dé respuesta a todas las reivindicaciones que pide el profesorado: menos ratios, más inversiones en infraestructuras, mejorar las plantillas y subir los sueldos.

Pérez Llorca ha aprovechado para reprocharle que en ocho años no atendieran las demandas que ahora hacen los sindicatos. "¿Saben lo que están pidiendo? Climatización que en ocho años que gobernaron no pusieron ustedes".

"Pero también que acabe la burocracia, y señalan en particular a dos decretos que fueron firmados por Vicent Marzà y por Ximo Puig. Y ustedes negaron hasta en cinco ocasiones la subida salarial que están reclamando los sindicatos. Pero STEPV entonces estaba callado", ha censurado el president.

El jefe del Consell ha sacado pecho de que la consellera estuviera reunida con los sindicatos "a diferencia de lo que ocurrió cuando gobernaban PSPV y Compromís: no se reunía ni el president, ni tampoco el conseller en ocasiones".

En cualquier caso, ha subrayado cuál es su línea roja: "que no se utilice la evaluación de los alumnos como chantaje" para sentarse a llegar a un acuerdo sobre sus reivindicaciones y frenar así el paro indefinido.