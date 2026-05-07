La Generalitat dice que su oferta al profesorado lo sitúa "entre los mejor pagados" y los sindicatos la ven "irrisoria, 25€ más al mes"

La Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí ha realizado este jueves una propuesta de subida salarial al profesorado valenciano con la intención de frenar la huelga indefinida que comenzará el 11 de mayo que no ha agradado en absoluto a los sindicatos.

Tanto, que las organizaciones sindicales se han levantado de la mesa sectorial de negociación antes de que finalizara la reunión y la han calificado ante los medios de "irrisoria" e "indignante". Al mismo tiempo que han garantizado que el paro indefinido "empezará sí o sí"el próximo lunes.

La oferta del departamento contemplaba un incremento retributivo de 75 euros brutos al mes -1.050 euros al año- que se aplicaría de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, lo que significa que se haría plenamente efectiva en la nómina a finales de 2029.

Asimismo, la propuesta lleva aparejada una condición: que los sindicatos acepten los servicios mínimos que plantea la Conselleria para que los profesores de 2º de Bachillerato evalúen a los alumnos, de manera que estos puedan tener sus notas finales y presentarse así a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

También existiría el compromiso de llevar a cabo un plan de infraestructuras y mejorar la climatización de los centros públicos de la Comunitat Valenciana, que era otra de las reivindicaciones del profesorado.

El encuentro, sin embargo, ha acabado en fumata negra. STEPV, CCOO y UGT se han levantado de la mesa en señal de protesta, mientras que CSIF y ANPE continúan en estos momentos negociando con la Conselleria otros aspectos vinculados a la burocracia a la que tienen que enfrentarse los profesores y que también había despertado quejas del colectivo.

A su salida del encuentro para desplazarse a Les Corts, la consellera ha detallado que la oferta de aumento salarial es de 1.050 euros en una subida progresiva en tres años "situaría a gran parte de los docentes de la Comunitat Valenciana entre los mejores pagados de España".

"Si solo se contempla el sueldo retributivo base sí que estamos en unos puestos en la parte baja de la tabla comparativa entre todas las comunidades, pero es verdad que los sexenios, que es lo correspondiente a la carrera profesional de nuestro profesorado, son de los más altos de España", ha calculado Ortí.

Dado que la mayoría de docentes valencianos se encuentran entre los tres sexenios, al sumar este incremento "subiría considerablemente el lugar que ocupan en la tabla comparativa" salarial del profesorado en el ámbito estatal, según ha explicado.

En todo caso, ha subrayado que "absolutamente toda la negociación está supeditada" a que los sindicatos acepten el cumplimiento de los servicios mínimos propuestos por la administración, es decir la obligatoriedad de los profesores de 2º de Bachillerato de acudir a la evaluación final.

"Debe aceptarse el compromiso de que nuestro alumnado tenga una evaluación objetiva en condiciones de calidad. Que se cumplan los servicios mínimos, efectivamente", ha remachado.

Los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial y que integran el Comité de Huelga han coincidido en calificar de "insuficiente" la propuesta y han censurado que no se les haya presentado por escrito.

Estos calculan que lo que se les está ofreciendo es, a partir del 1 de enero de 2027, unos 25 euros brutos más al mes para que al cabo de tres años se complete una subida de 75 euros, algo que "ni de lejos" se acerca a las necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2010 y que, además, no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC.

De este modo, los representantes del profesorado han expresado su "decepción" y han confirmado que, en estos momentos, la huelga sigue en pie. Igualmente, varios sindicatos han adelantado ya que recurrirán los "abusivos" servicios mínimos en cuanto se publiquen.