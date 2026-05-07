Diana Morant moviliza al PSPV con la "apertura del partido" ante el riesgo de desgaste por el resultado de las andaluzas

El PSPV celebra este sábado un evento importante a nivel interno. Se trata del Comité Nacional, el máximo órgano entre congresos. Y la intención de la líder socialista Diana Morant es lanzar un mensaje de "apertura" del partido para llamar a la movilización ante el riesgo de desgaste de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El acto tiene simbolismo tanto por la fecha elegida como por lo que se pretende transmitir. Que sea justo antes de los comicios andaluces cuando los partidos no suelen celebrar grandes citas en mitad del ciclo electoral autonómico supone anticiparse a lo que pueda ocurrir, según comentan fuentes del PSPV. Y a que una posible derrota de María Jesús Montero no tenga una réplica de excesivo desánimo en la federación valenciana cuando ya ha habido una tendencia de acumulación de victorias de la derecha en Extremadura, Aragón o Castilla y León.

La apuesta de Pedro Sánchez por ministros en los territorios preocupa a la formación visto el resultado. Y es una situación que también afecta a Morant, quien entró en precampaña electoral desde principios de año con una 'gira' durante los últimos meses por ciudades con la celebración de reuniones sectoriales.

Una manera de ponerse en modo candidata y aparecer como alternativa real al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con propuestas concretas y un programa electoral más allá de la dana.

El PSPV había basado toda su oposición del primer año tras la tragedia en lo sucedido y, especialmente, en la figura de Carlos Mazón y su larga comida en El Ventorro aquella tarde del 29 de octubre del 2024.

Con él dimitido, lo que numerosas personas dentro de la formación pensaban desde hacía tiempo -que esa estrategia resultaba totalmente insuficiente para constituirse como una opción electoral seria-, se convirtió ya en una exigencia a la interna.

Convención política

La intención del partido era culminar esa 'gira' con una convención política en Alicante, que viene a ser una suerte de congreso sin que se elija al líder y, por lo tanto, el gran acto de este año. Pero las elecciones en varias autonomías la han pospuesto a septiembre. Está previsto que acuda Sánchez.

De manera que este sábado llega el Comité Nacional, el que seguramente será el último antes de los comicios -previsiblemente- de mayo de 2027 y, por tanto, también un evento de importancia a nivel interno. Máxime cuando el PSOE no pasa por su mejor momento.

El comité suele ser en realidad una llamada a la interna. Una reunión de los cargos del partido para lanzar un mensaje de unidad ante todo lo que viene a partir de ahora. Sobre todo, la confección de las listas electorales, que siempre suele despertar tensiones internas.

En esta ocasión, el acto estará dividido en dos partes, detallan fuentes socialistas. Una primera en la que Morant pronunciará un discurso en el que haga un guiño de "apertura" en presencia de colectivos invitados "agraviados" por las políticas del Gobierno de Pérez Llorca -víctimas de la dana, sindicatos, docentes, LGTBI, grupos propalestinos y del 'no a la guerra' o en defensa del valenciano- y otra más en clave puramente de partido.

Entre los asistentes destacados se encuentran el ministro de Hacienda Arcadi España; la número dos del PSOE, Rebeca Torró; la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; o el expresidente de la Generalitat Ximo Puig.