Camps lo quiere todo: recupera su ambición por ser alcalde de Valencia sin renunciar a la Generalitat

Francisco Camps aspira a todo. Si hace años se ofreció como candidato a la alcaldía de Valencia y de un tiempo a esta parte ha iniciado una campaña para ser cabeza de cartel a la Generalitat y líder del PPCV, ahora ya no descarta nada.

El expresidente del Gobierno valenciano, que trata de mantener una actividad constante y presencia en los medios, ha convocado este jueves una nueva rueda de prensa en la que ha remarcado que ser jefe del Ejecutivo autonómico es "lo máximo que se puede ser", pero que también sería algo "extraordinario" ser aspirante a la alcaldía.

"De todos los candidatos que he visto, quien realmente se conoce la ciudad soy yo, he nacido y vivo aquí, trabajo y estoy presente en actos y tradiciones. Soy producto prototípico de la ciudad de Valencia, difícilmente puede haber alguien que tenga esas condiciones. Nací en La Cigüeña y he celebrado triunfos electorales en la Piscina de València, sin bajar de la misma acera. A mí esta ciudad me hace vibrar, como también la Comunitat", ha afirmado.

En todo caso, ha comentado que en lo que está centrado ahora es en el congreso regional, para el cual todavía no hay fijada una fecha. Camps cree que Génova lo convocará a finales de junio, aunque esa fecha todavía no está clara. La celebración del cónclave es una posibilidad que estudia la dirección nacional, si bien se barajan diferentes opciones, entre ellas septiembre.

Pero el expresidente de la Generalitat sigue con su objetivo y ha asegurado que ha reunido en 48 horas los 300 avales de afiliados necesarios, según sus cálculos, para presentarse al congreso.

Así, ha exigido al PP "igualdad de armas" con el presidente de la Generalitat y de la gestora, Juanfran Pérez Llorca y ha asegurado de forma "categórica" que presentará su candidatura incluso si el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, le ofreciera un cargo para no hacerlo. En cualquier caso, ha insistido en que no formará otro partido: "Nunca, jamás".

El sondeo

En la convocatoria a los medios, ha presentado un nuevo sondeo sobre la situación política de la Comunitat Valenciana obtenido a partir de 2.100 entrevistas entre el 15 de abril y el 6 de mayo. Éste señala que el 71,4% de los votantes del PP y Vox quieren que haya una mayoría absoluta y ha asegurado que él puede conseguir 50 escaños.

Asimismo, la encuesta de NC Report, encargada por él, le sitúa como el político del PP más conocido con un 82,2% frente al 56,2% de la alcaldesa, María José Catalá, y un 69,9% del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Entre el electorado de PP y Vox, el 49,4% considera que Camps es el mejor candidato a la alcaldía de València con un 49,4% por encima del 38,3% de Catalá y para presidir la Generalitat el 49,1% prefiere a Camps y el 42,6% a Pérez LLorca.

Los movimientos de Camps están incomodando cada vez más dentro del PP al no verlos comprensibles. Hace escasos meses, muchos creían que Feijóo podría darle un cargo en el caso de gobernar para "repararlo" públicamente tras su calvario judicial. Pero esa opción ya se ve hasta lejana si la estrategia actual continúa.

Los actuales dirigentes populares entran cada vez más al ataque a diferencia de lo que ocurría hasta hace poco. La propia Catalá ha tirado este jueves de ironía para reaccionar a la encuesta de Camps.

"La autoestima es una cosa fantástica que todos tenemos que cuidarnos mucho. Lo raro sería que uno se pidiera una encuesta para sí mismo y le saliera mal, ¿no? Yo estoy muy contenta de que esas muestras, esas encuestas que elabora él mismo para sí mismo le den bien", ha dicho.