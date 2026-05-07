La alcaldesa socialista de Quart de Poblet logró una vivienda protegida en el municipio tras ganar un sorteo de la promotora

La alcaldesa socialista de Quart de Poblet, Cristina Mora, logró una vivienda protegida en su municipio en 2010 al resultar agraciada en un sorteo de la promotora para designar a los compradores.

Fue esta circunstancia la que le permitió adquirir el inmueble junto a su marido con el ventajoso precio de las viviendas de protección pública.

El equipo de Mora confirma a EL ESPAÑOL que compró junto a su pareja la vivienda protegida, si bien subraya que fue una adquisición completamente legal a una promotora privada y supervisada por la Generalitat Valenciana, entonces gobernada por el PP.

"El promotor vende a cualquiera que cumple con los requisitos, y quien supervisa es la conselleria", destaca.

Según ha podido contrastar este periódico, se trata de una vivienda con plaza de aparcamiento construida por la promotora Ferrobús en las áreas de Faneca y Turégano, la superficie de empresas que otrora se encontraban integradas en el casco urbano de Quart.

En base a la normativa vigente, Ferrobús realizaba este tipo sorteos entre los interesados para seleccionar a los compradores cuando éstos excedían el número de viviendas disponibles. Eran sorteos de una gran expectación, en los que los agraciados y descartados descubrían el resultado in situ.

Según explican fuentes conocedoras del proceso, muchos de estos sorteos se realizaban en el salón de actos del Ayuntamiento de Quart de Poblet, cedido por el consistorio a la promotora.

No obstante, el entorno de la actual alcaldesa insiste en que aquella fue una operación en la que nada tuvo que ver la administración local.

De hecho, subraya que la afiliación al PSPV-PSOE de Cristina Mora no se produjo hasta el mes de julio de 2011, semanas después de haber sido elegida como concejal por los socialistas. "La compró en 2010 cuando ni siquiera estaba afiliada al PSOE", asevera.

En efecto, fue justo unos meses antes de las elecciones de mayo de 2011 cuando se materializó la compraventa de la vivienda y el garaje, que fueron valorados entonces en algo más de 215.000 euros, según consta en el expediente público del inmueble en el Registro de la Propiedad.

La transacción, según esta documentación, se produjo en agosto de 2010.

"Antiestético"

"Es el piso en el que sigue viviendo y que sigue pagando", recalca el equipo de Cristina Mora. "Esta es una información filtrada para hacer daño. Ni siquiera es antiestético", asevera.

Lo ocurrido en el Residencial Les Naus de Alicante ha elevado el listón ético sobre la adquisición de viviendas protegidas por parte de políticos, funcionarios y allegados, ante la suspicacia de que hayan tenido información privilegiada o un trato preferente por parte de la promotora.

Más allá de los casos concretos en los que se investiga una posible prevaricación administrativa y tráfico de influencias, las compraventas que han trascendido de personalidades políticas de relevancia parecen legales, y solo cuestionables desde el plano ético o estético.

La mujer de Luis Barcala, alcalde de Alicante del PP, fue señalada por la adquisición en 2006 de una vivienda protegida que tiene alquilada.

Él argumentó que esa era precisamente la tipología de la vivienda, que la adquisición exigía que se destinara al alquiler. También, como ahora arguye la alcaldesa socialista de Quart, que no hubo irregularidad alguna, que cumplía con todos los requisitos.

Otro dirigente, en este caso el exdirector del Institut Cartogràfic Valencià (IVC), Xavi Navarro, nombrado a propuesta de Compromís, se defendió de igual modo cuando fue revelada la compraventa de su vivienda de protección pública.

Él argumentó que cumplía con el umbral de renta para poder adquirirla, porque su nombramiento se produjo en el mes de diciembre de ese año y apenas tuvo impacto su nuevo sueldo de alto cargo en la renta del ejercicio 2015, la que computó para analizar a los aspirantes.