El alcalde de Utiel declara ante la jueza de la dana que si no llegan a cerrar el IES "hubieran muerto padres y alumnos"

El alcalde de Utiel (Valencia), Ricardo Gabaldón, ha asegurado que si el 29 de octubre de 2024, día de la trágica dana, no llegan a cerrar el Instituto de Educación Secundaria (IES) de la localidad "hubieran muerto alumnos y padres", ya que se desbordó el cauce del Magro "en cuestión de minutos".

Así lo ha asegurado ante la magistrada que investiga la gestión de la dana durante su declaración como testigo. Gabaldón es el primero que abre las comparecencias de los alcaldes de la zona afectada ante la jueza.

Durante su declaración, el primer edil ha asegurado que, con anterioridad al 29-O, no recibió ninguna comunicación de ninguna institución avisando o previendo lo que podría pasar.

Cuando la alerta cambió de naranja a roja a media mañana, desde Utiel lo trasladaron a la población por radio y redes sociales.

Preguntado por si habló con el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón en la jornada del 29-O, el alcalde ha afirmado que recuerda las llamadas que él realizó y que "no recuerda" si Mazón le llamó a él.

Es por ello que no ha podido confirmar si lo que afirmó Mazón en su momento de que habló con él fue así o no.

De igual manera, ha aportado las llamadas salientes de su teléfono corporativo de la Diputación (es diputado provincial). En cuanto a las entrantes --que según la compañía solo puede facilitar el listado por orden judicial--, el primer edil ha autorizado a la jueza a que las reclame a la compañía telefónica.

Según ha indicado en su declaración, en esa jornada había alerta naranja y ese mismo día se puso en contacto con la alcaldesa de Requena y con todos los centros educativos de Utiel, donde todos estuvieron de acuerdo en que era mejor suspender las clases. Eso fue a las 7.15 horas, por lo que nadie acudió a los centros en esa jornada.

A partir de ahí, ha explicado en Utiel llovía. Un primer acto, convocado a las 9.00 horas, sí que se llevó a cabo, pero a las 9.30 horas estaban en el Ayuntamiento. En teoría debía desplazarse a Valencia porque tenía una reunión con el secretario autonómico de Infraestructuras.

Sin embargo, sobre las 11.00, se acercó a ver el río cómo iba y se había cambiado la alerta a roja, por lo que cuando a esa hora le llamó el secretario autonómico cancelaron la cita prevista.

Desde hecho, ha detallado que siguieron trabajando en el consistorio y media hora después convocó el Cecopal para las 13:00 horas --a media mañana habló con la alcaldesa de Torrent, que le recomendó que lo hiciera y que ella misma así lo iba a hacer-- y estuvieron viendo el plan de inundabilidad, según las fuentes consultadas.

La Policía Local en ese momento ya iba cortando el acceso a túneles y puentes. De acuerdo con su declaración, en otras ocasiones se ha desbordado el río. De hecho, ese plan de inundabilidad contempla 89 centímetros pero no los 3 metros que acabó creciendo, algo que "no era imaginable".

"Si no llegamos a cerrar el instituto hubieran muerto alumnos y padres que hubieran ido a por ellos. Esa medida nos ayudó a tomar otras por instinto", ha precisado.

Activación de la UME

Al salir del Cecopal ya empezaron a llamar al 112 y "a todo aquel que creíamos que nos podía ayudar". Ante la situación, lo que pidió, sobre todo, fue la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Gabaldón ha señalado que la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, --investigada en la causa-- y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, le atendieron todas las llamadas.

También lo hicieron el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, o el jefe de bomberos del Consorcio, José Miguel Basset, ya por la tarde, a partir de las 14.00.

Gabaldón ha indicado que las previsiones eran de unos 60 litros/metro cuadrado de lluvia pero cayeron unos 300, además de que en la zona desembocan una serie de ríos y barrancos que hacen que todo el agua confluyera en el municipio.

Por la tarde/noche bajó el nivel del agua y ya sobre las 21.30 horas comprobaron que el panorama era "desolador". Sin embargo, en ese momento llegó la segunda avenida de agua y se tuvieron que refugiar en un segundo piso de un restaurante.