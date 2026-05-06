Vox quiere aplicar la "prioridad nacional" en sus ayudas por valor de 5 M€ en Valencia: pedirá arraigo en la ciudad

El grupo municipal de Vox no renunciará a la ""prioridad nacional"" en todas las subvenciones de sus áreas en el Ayuntamiento de Valencia que ascienden a unos 5 millones de euros anuales.

La idea del partido de Santiago Abascal es empezar a aplicar este requisito ya para la próxima convocatoria de subvenciones públicas del área de Emprendimiento, dirigida por el portavoz local de Vox, José Gosálbez.

La fórmula para implantarlo, sin embargo, todavía está en fase de estudio y todo apunta que será a través de la figura del arraigo, que es legal y ya se solicita en otras convocatorias.

Recientemente, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, anunció la exigencia de estar 7 años empadronados en la ciudad para acceder al alquiler social. Finalmente, esta condición se incluyó en las bases como un criterio que otorgaba puntos, sin considerarse un requisito.

La "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas que Vox quiere poner en marcha, es decir, priorizar a los ciudadanos españoles sobre los extranjeros, despierta muchas dudas legales, por su colisión con la Constitución Española, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión.

De ahí que la fórmula que se esté estudiando sea la del arraigo, pese a que el concejal anunciaran antes del último pleno municipal que se aplicará la "prioridad nacional" como tal.

El arraigo no garantiza que se cumpla el objetivo del partido de Abascal, puesto que al tener en cuenta el empadronamiento podría perjudicar a valencianos que hayan tenido que mudarse fuera durante algún tiempo.

En cualquier caso, el objetivo es que se pueda aplicar en las convocatorias de subvenciones de las áreas de Vox en el Ayuntamiento. Tienen cuatro concejales que llevan: Empleo, Emprendimiento y Formación; Patrimonio; Responsabilidad Patrimonial; y Parques, Jardines y Espacios naturales.

Sin embargo, el grueso de las ayudas corresponden a Emprendimiento, que adjudica unos 5 millones de euros todos los años en ayudas directas relacionadas con fomentar el emprendimiento en diferentes sectores como la huerta valenciana, la explotación ganadera, los artistas falleros. También hay varias líneas para la contratación de jóvenes o personas mayores o para la conciliación familiar y laboral.

Son convocatorias como Reactiva la Huerta (unos 500.000 euros de presupuestos), Inversión para el emprendimiento (500.000 euros) o Concilia (2,7 millones), entre otras. Para el ejercicio actual, quedarían por convocar una serie de ayudas valoradas en 1,5 millones.

Cumplir la ley

Sobre este tema, la alcaldesa aseguró este martes que el Consistorio "siempre va a cumplir la ley" y remarcó que la gestión de fondos públicos debe hacerse atendiendo "los procedimientos legalmente establecidos".

Tras visitar las obras de climatización del Mercado Colón, preguntada por la decisión su socio en el gobierno de la ciudad, aseguró que "cualquier persona que gestione fondos públicos en una administración tiene que cumplir con los procedimientos legalmente establecidos y la ley".

En este sentido, recordó que para el alquiler social se estableció "una condición de arraigo que mejora la puntuación". "Eso sí es legal, pero no con carácter de requisito excluyente", agregó.

"Por tanto, dentro del marco de lo que estimamos legal está el arraigo como una cuestión que mejora la puntuación. Eso ya lo hemos hecho en el gobierno municipal y sabemos que es legal, que está amparado por la ley y que podemos hacerlo", defendió.