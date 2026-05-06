Sube la presión a 4 días de la huelga de profesores: los sindicatos piden a Llorca que intervenga para frenar el paro

La distancia entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de profesores se agranda con el paso de las horas. Y a 4 días de que arranque la huelga indefinida del profesorado, las organizaciones sindicales han reclamado este miércoles la intervención del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para poder llegar a un acuerdo que evite el paro.

Varios representantes de STEPV, UGT, CCOO y CSIF se han concentrado en la plaza de Manises, frente al Palau de la Generalitat, para pedir la mediación del jefe del Gobierno valenciano ante los departamentos de Hacienda y Educación con el fin de iniciar una negociación que evite la huelga general convocada a partir del próximo 11 de mayo.



Los portavoces sindicales han explicado que, además de reivindicaciones salariales, sobre la mesa hay peticiones para reducir la burocracia, mejorar las infraestructuras educativas, incrementar las plantillas y fomentar el uso del valenciano.

El portavoz de CSIF en materia de Educación, José Seco, ha recordado que ya se ha reclamado un incremento concreto de 300 euros mensuales, además de días libres para poder acompañar a los hijos o refuerzos de plantilla para atender al alumnado que lo necesita.

"Las propuestas ya las tiene la Conselleria, negociar sin hablar de estas cosas concretas es dilatar el proceso de forma innecesaria", ha señalado.



Desde UGT, Kilian Cuerda ha afirmado que si el presidente de la Generalitat "quisiera se desbloquea la huelga en un día, tiene la capacidad de trabajar de forma honesta y abordar reivindicaciones".

Exigencias que, según ha apuntado "no son solo salariales y son bastante normales: infraestructuras, ratios, plantillas, burocracia, valenciano y salarios, que están congelados desde 2007 y supone que cada año perdamos entre 4.000 y 6.000 euros".



"Para negociar se ha de conversar de forma honesta, pero los miembros del Consell aparecen sin propuestas, sin documento marco, sin leer nuestras peticiones, es una falta de respeto absoluta, no hacen esa labor previa, o dicen que no hay dinero... Además, plantean unos servicios mínimos abusivos e ilegales", ha añadido.



Xelo Valls, de Comisiones Obreras, ha insistido en que se ha pedido la mediación de Pérez Llorca porque "desde Educación nos dan a entender que no hay autorización de Hacienda para seguir con nuestras reivindicaciones, pero no hemos recibido respuesta a esa petición de reunión con el president".



"Queremos que medie y ponga orden dentro de su Gobierno para que no haya problemas de carácter técnico a esa negociación real para actualizar salarios, ampliar plantillas y dignificar las instalaciones".

Así, ha subrayado que de momento "la huelga se mantiene", y aunque mañana hay convocada una mesa sectorial para hablar sobre la burocracia, espera que se puedan "añadir más temas de debate".



Desde STEPV, su portavoz, Marc Candela, ha insistido en esta "nueva oportunidad" para la negociación, en alusión a esa mesa sectorial. "La consellera dijo que tiene cuantificadas las medidas que pedimos, que las exponga. Si no hay voluntad, la huelga sigue adelante".



A su juicio, la infrafinanciación autonómica "es una excusa, porque con la misma financiación se aumentó la plantilla, se combatió la pandemia... se han hecho muchas cosas. Además, hay dinero del Estado sobre la mesa, pero se desvían fondos a centros concertados que segregan por sexos... para lo que quieren sí que hay dinero".



Candela ha negado que la próxima huelga del 11 de mayo sea de carácter político y ha recordado que al Gobierno del Botànic "también se le convocaron varias huelgas", pero "entonces no había recortes de plantillas ni desvío de fondos a la privada ni ataques al valenciano. Ahora se desmantela la educación pública y salimos a la calle porque estamos hartos", ha concluido.