El PP vuelve a llevar a Europa la gestión de Mónica Oltra en el caso de su exmarido tras su retorno a la política

El portavoz del Partido Popular en Les Corts, Nando Pastor, ha anunciado este miércoles que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo "retomará" este jueves la "investigación sobre el supuesto encubrimiento de la exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido".

La diputada y portavoz de Políticas Sociales del PP en el parlamento autonómico, Elena Bastidas, acudirá a Bruselas para comparecer después de presentar una queja en 2022 ante el citado organismo europeo y que este decidiera mantener abierto el procedimiento.

La comparecencia, precisamente, se producirá pocas semanas después del retorno de la exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales a la política: será candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en 2027.

El portavoz del PP en Les Corts ha criticado que Oltra dejara la política "por su situación judicial, y precisamente cuando esa situación judicial empeora, es decir, cuando se le abre el juicio oral, es cuando decide volver a la primera línea".

La respuesta de Compromís no se ha hecho esperar. Pocos minutos después del anuncio, el eurodiputado, Vicent Marzà, ha acusado a los populares de "manipular" la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para retomar una queja ciudadana ya debatida hace cuatro años.

El también exconseller de Educación del Gobierno valenciano de 2015 a 2022 ha recordado que las quejas ciudadanas presentadas en este órgano corrieron a cuenta de "dos mujeres vinculadas al Partido Popular: la diputada Elena Bastidas y la directora general del Sector Público del Ayuntamiento de Valencia, Ana María Gil".

"Qué casualidad que justo ahora la ponen otra vez en la comisión de Peticiones cuando Mónica Oltra decide presentarse de candidata a la alcaldía de Valencia", ha subrayado.

"Y lo hacen manipulando, porque la comisión de Peticiones está pensada para que la ciudadanía pueda comparecer y en cambio los dos peticionarios no son precisamente dos personas anónimas", ha reprochado Marzà.



El eurodiputado de Compromís ha asegurado que al PP no le importan "absolutamente nada los menores". "Desde que se archivó y se paralizó aquí -en 2022- hasta ahora no les han importado los menores para nada y han seguido utilizándolos políticamente", ha dicho Marzà.

El exalto cargo del Gobierno valenciano ha advertido, además, que propondrá una misión de la Eurocámara para analizar la situación de los centros de menores de la Comunitat Valenciana bajo el Ejecutivo del PP y pedirá que el PP la apoye.