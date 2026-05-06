El Gobierno valenciano destina 6 millones de euros a luchar contra la trata: "Es la peor forma de esclavitud del siglo XXI"

El Gobierno valenciano destinará casi 6 millones de euros en dos años para la lucha contra la trata de personas. Según anunció este miércoles la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, el objetivo es "prevenir, detectar, proteger, asistir y reparar a las víctimas".

De ese presupuesto, la mayor parte irá destinado a reforzar la detección y el apoyo a las víctimas. 375.000 euros se dedicarán a la prevención, 68.000 a la cooperación internacional y 36.000 para medir la eficacia del plan.

Durante la presentación de la I Estrategia Valenciana contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en la Comunitat Valenciana 2026-2027, la vicepresidenta aseguró que el plan se renovará cada dos años para responder a los nuevos escenarios.

Para su implementación, según explicó, se ha contado con la participación de 24 organizaciones e instituciones que trabajan específicamente en la lucha contra la violencia sobre la mujer.

En este contexto, Susana Camarero destacó la labor del Programa Alba, que en 2025 atendió a 6.035 mujeres, un 37% más que el año anterior. Estas cifras, en su opinión, "demuestran la urgencia en la actuación".

En este sentido, afirmó que el presupuesto de este programa que trabaja con víctimas de explotación sexual se ha incrementado en un 35%, alcanzando los 3,5 millones de euros.

Seis ejes

Esta estrategia se articula en torno a seis ejes de acción: la prevención y sensibilización; la detección, protección y asistencia integral; la cooperación internacional; la colaboración institucional; la persecución del delito; y la gobernanza y evaluación de las políticas públicas.

Para ello, se pondrán en marcha medidas de formación a los profesionales y de sensibilización a la sociedad, para combatir la normalización de la explotación.

Además, se persigue detectar antes y proteger mejor, mediante protocolos homogéneos y atención especializada y recursos adaptados, también para las menores.

Camarero calificó la trata como "la peor forma de esclavitud del siglo XXI, una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres y niñas, que se ceba especialmente con mujeres vulnerables y con niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de extrema fragilidad".

Una realidad, añadió, que "demasiadas veces permanece oculta" y que exige una respuesta "firme, coordinada y decidida por parte de las instituciones".