El Circuit Ricardo Tormo y la VIU crean la Cátedra Motorsport: "Queremos que sea no la meta, sino la salida"

El Circuit Ricardo Tormo y la Universidad Internacional de Valencia (VIU) han presentado este miércoles la Cátedra Motorsport: Seguridad Vial, Rendimiento y Salud en el Deporte de Motor.

La cátedra nace con el objetivo de "convertir el dato de la pista y del ecosistema del motor en conocimiento científico", proyectado en actividades de promoción, prevención, rehabilitación, publicación y protocolos, que impacten en la sociedad y permitan mejorar la salud y la seguridad de las personas.

"Queremos que sea no la meta, sino la salida", ha asegurado durante su presentación el director del Circuit Ricardo Tormo, Nicolás Collado.

A este acto, celebrado en las instalaciones de Cheste, han asistido el director general de Ciencia e Investigación, Rafael Sebastián, el director general en Madrid y Valencia de Planeta Formación y Universidades, José Ramos, y el director general de VIU, Francisco Javier Almazán, y el expiloto Jorge Martínez Aspar, tal como ha informado el centro universitario en un comunicado.

Sobre la cátedra, primera en España de sus características, el director general de Deporte, Luis Cervera, ha afirmado que el Circuit Ricardo Tormo "es una de las más innovadoras".

"Forma parte de nuestra identidad de la Comunitat Valenciana, por el arraigo deportivo que tiene, el impacto económico que genera y las emociones que traslada. Lo que nos faltaba era este aspecto que va a aportar la Cátedra Motorsport de VIU y el Circuit Ricardo Tormo: ordenar este conocimiento y saberlo transferir. Es un caso único que aporta un modelo que quizá podamos replicar", ha agregado.

Por su parte, Collado ha dado la bienvenida a los presentes aludiendo a cómo "la Cátedra Motorsport dota a la Comunitat Valenciana de un órgano de prestigio que, además de visibilidad y reputación, atrae talento, inversión en I+D y sitúa a VIU y al Circuit como líderes en el mundo del motor. "Esta Cátedra queremos que sea no la meta, sino la salida", subraya.

En la misma línea, la rectora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Eva María Giner, ha puesto de relieve la importancia de "iniciativas como esta Cátedra que ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre la investigación académica y el deporte de élite, no solo por su capacidad de mejorar el rendimiento de los deportistas, sino por su impacto positivo en el conjunto de la sociedad".

"Gracias a la Cátedra Motorsport, cuestiones como la atención médica de urgencia, la relación entre la conducción deportiva y la reacción en el cuerpo de los pilotos o su salud mental, serán tratadas con un abordaje integral, multidisciplinar y con el objetivo de generar resultados científicos específicos", ha añadido.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU y director de la cátedra, Vicente Gea, ha resaltado que su creación "responde a una necesidad histórica de conectar el conocimiento científico de vanguardia que puede generar la Universidad Internacional de Valencia con la dinámica competitiva de alta intensidad que representa el Circuit Ricardo Tormo de Cheste"

Para el co-director de la Cátedra y director adjunto del Circuit Ricardo Tormo, Bernardo Bonet, "esta alianza no es solo una oportunidad de colaboración, sino una respuesta estratégica a algunos retos críticos del sector en materia de deporte-salud, de seguridad vial, de la protección del talento joven y también en materia de producir avances científicos en el mundo de la competición, para convertir a la Cátedra e instituciones que la impulsamos, en todo un referente internacional".

Del mismo modo, Gea ha añadido que por todo ello "su misión es investigar, formar y divulgar soluciones en el entorno de estos cuatro ejes mencionados, de modo que consigamos generar conocimiento y evidencia científica para optimizar la interacción entre la salud, el deportista, la máquina, el entorno de competición y el núcleo vital del piloto".

Pero, como ambos directores han indicado, su objetivo "va más allá" y su ámbito quiere extenderse en el mundo de la competición deportiva y las disciplinas de alto rendimiento internacional "para liderar la generación de conocimiento, los estándares de seguridad y salud en el deporte y la formación técnico-deportiva para que los jóvenes deportistas tengan una carrera dual, en la que la formación académica y la salud mental estén presentes".

Durante la presentación de la Cátedra Motorsport ha tenido lugar una mesa redonda en la que los participantes han abordado los retos pendientes en el mundo del motor, en torno a las principales líneas de investigación que asumirá la Cátedra.

La piloto Nerea Martí ha destacado "cómo hay retos pendientes a los que esta Cátedra puede aportar muchas soluciones, puesto que alcanzar una salud óptima, no sólo física, sino también mental o social en el deportista y sus personas más cercanas, es clave para optimizar su rendimiento en un entorno de competición máxima, con especial atención a la seguridad".

Respecto a la parte física, la Dra. Ruth Izquierdo, directora del Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica y coordinadora del área de Fisioterapia de la Fundación Fivan, ha subrayado que "la salud física del deportista debe ser una prioridad".

En este sentido, ha destacado "que el entrenamiento del control motor resulta fundamental para mejorar la precisión en cada gesto, aumentar la eficacia y reducir el riesgo de lesiones".

Presentación de la Cátedra Motorsport.

Asimismo, ha señalado "la importancia de que el deportista conozca los tipos de lesiones a los que está expuesto y comprenda que una adecuada rehabilitación es clave para lograr una vuelta a la competición rápida, segura y sin recaídas".

En la misma línea, el Doctor fundador del Instituto de Traumatología Dr. Gastaldi Orquin (ITGO) y exjefe médico en el Circuit Ricardo Tormo de Valencia, Enrique Gastaldi, ha hecho hincapié en la importancia de ser capaz de dar respuesta a los accidentados cuando surgen los accidentes y emergencias.

"La organización médica del Circuit Ricardo Tormo y del resto de circuitos, lo que intenta es asistir lo antes posible y de manera más segura al accidentado, según las normativas de la FIA y la FIM, muy exigentes y que se deben cumplir. Aquí creamos un equipo médico capaz de atender de esta forma y de manera integral a los accidentados, ante situaciones de extrema emergencia y gravedad", ha agregado.

El Dr Gastaldi ha añadido que "además, tras el accidente y la recuperación también se realiza el seguimiento para determinar si los pilotos están totalmente recuperados y si pueden o no participar de nuevo en las competiciones, lo que denominamos FIT / UNFIT".

Aquí, ha proseguido, "a veces se generan conflictos de intereses entre la parte médica y el piloto, sobre si está o no para participar, y en este sentido creo que falta bastante concienciación y preparación con los pilotos, para que sean capaces de evitar presiones".

Pero como ha señalado la Doctora en Psicología de la Salud Patricia Flor, aplicada al deporte y docente de VIU, "no podemos olvidarnos de otros aspectos que trascienden lo físico".

La docente de VIU ha incidido en la importancia de la carrera dual, porque "al final, es necesario entender al piloto como un sistema multidimensional complejo, donde la salud mental, entre otros aspectos de su salud, incluido su entorno de vida, afectan a todos los ámbitos de su bienestar y su rendimiento".