Los sindicatos rechazan hacer exámenes en 2º de Bachillerato durante la huelga de profesores como solicitaba la Generalitat

Los sindicatos que han convocado la huelga indefinida de profesores a partir del 11 de mayo -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- han rechazado la nueva propuesta de la Generalitat para rebajar el impacto a los alumnos de 2º de Bachillerato.

En concreto, la Conselleria de Educación ha planteado eliminar la obligación de los docentes de 2º de Bachillerato de dar clase, pero mantener "como servicio mínimo obligatorio que realicen la evaluación final".

Los sindicatos creen que es "un intento de rebajar" el paro indefinido, y además de rechazar esta contrapropuesta, exigen que el jueves comiencen a negociarse sus reivindicaciones.

Para la Generalitat se trata de una propuesta "más flexible" de servicios mínimos a los sindicatos, una fórmula que, aseguran, busca garantizar el acceso de los estudiantes a la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EBAU).

Así lo ha explicado el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, en la reunión que ha mantenido este martes con STEPV, CSIF, CCOO y UGT, integrantes del comité de huelga.

El encuentro se ha producido con el fin de "intentar llegar a un acuerdo" que garantice que todos los alumnos "tengan sus notas puestas a tiempo para poder presentarse a las pruebas de acceso a la universidad", ha informado la Conselleria.

Los sindicatos, en un comunicado conjunto, han rechazado esta nueva propuesta, que, a su juicio, la Conselleria ya tenía preparada después de enviarles este lunes una oferta "abusiva e ilegal", en la que se obligaba a todo el profesorado de segundo de Bachillerato a hacer el horario completo durante todo el tiempo que dure la huelga indefinida.

Para el comité de huelga, con esta "rebaja" creen que "indirectamente se está obligando al profesorado a interrumpir la huelga para hacer las pruebas del tercer trimestre u otras actividades para ir a las sesiones de evaluación con todos los instrumentos de evaluación realizados".

Los sindicatos STEPV, CSIF, CCOO y UGT han criticado "la estrategia de la Conselleria de querer aparentar que ha cedido a la presión cuando realmente ya tenía preparada la segunda propuesta que rebaja la barbaridad inicial".

Así, han indicado que según les ha informado el director general, este miércoles se enviará un borrador definitivo con la propuesta nueva, y ya han avanzado que "será impugnado inmediatamente por el comité de huelga".

Asimismo, han propuesto a la Conselleria que se persone este miércoles en la mediación convocada por el Tribunal de Arbitraje Laboral (TAL) para intentar llegar a un acuerdo y desactivar el conflicto.

Esto, a su juicio, pasa por que en la Mesa Sectorial convocada para este jueves se negocien "todas las medidas propuestas por los sindicatos, no solo las referidas a la burocracia".

"Mañana miércoles en el TAL y el jueves en la Mesa Sectorial, la Conselleria tiene una oportunidad magnífica para iniciar una negociación real y efectiva para dar muestras de que realmente tiene voluntad de negociar. De lo contrario, el mensaje que está lanzando es que no existe esta voluntad y la huelga indefinida continuará adelante", han asegurado.