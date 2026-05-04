El PP y Vox piden cerrar la comisión de investigación de la dana de Les Corts sin la comparecencia de Pradas

La vicepresidenta primera, Susana Camarero, en su comparecencia ante la Comisión de investigación de la dana. Europa Press / Jorge Gil

PP y Vox han pedido que la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la dana de 2024 concluya este mes, al considerar que ya ha desarrollado sus trabajos cuando se cumplirá un año de su puesta en marcha.

Según han considerado las dos formaciones políticas, por este foro ya "ha desfilado todo el mundo que lo tenía que hacer", a falta de los representantes del Gobierno central que han declinado acudir.

Sin embargo, la oposición ha criticado esta petición porque "aún faltan por comparecer la exconsellera Salomé Pradas o el subdirector de Emergencias Jorge Suárez", de manera que pedirán una prórroga.

Pero antes de afrontar las conclusiones y elaborar el dictamen, la comisión celebrará una sesión el próximo lunes 11 de mayo para escuchar los testimonios del comisionado de la Generalitat para la Recuperación, Raúl Mérida, del excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción, José Mª Ángel, y del representante de un sindicato policial que no pudo acudir a la reunión anterior.

En la reunión de la mesa de la comisión de este lunes también han sugerido que el 12 de mayo se abra plazo para presentar las conclusiones y el 27 de mayo acabe la comisión.

Para el PP, el plan aprobado fijaba un año para los trabajos, que se cumple a finales de mayo, y ya ha comparecido "un montón de gente" y tienen material "más que suficiente" para proponer conclusiones.

A juicio de los 'populares', la exconsellera Pradas ya ha estado "en otras comisiones" y no quieren hacer de esta "un circo".

El PSPV ha criticado la "maniobra" del PP cuando "aún falta por ejecutar la mitad del plan de trabajo" de la comisión, lo que ha atribuido a que no tienen "ningún propósito de que se conozca la verdad".

Por su parte, Compromís ha lamentado que la derecha quiera "dar carpetazo" a esta comisión, como hizo con la del accidente de metro de 2006.

La comisión celebró su última sesión la pasada semana con las comparecencias de la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales durante la dana, Susana Camarero; el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus; y el de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.

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