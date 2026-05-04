Detenido un tercer implicado por la muerte a tiros de 'Raponchi' tras una discusión en las fiestas de Xirivella (Valencia)

Policía y sanitarios en el lugar del crimen en Xirivella (Valencia), imagen de archivo. Efe / Kai Försterling

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un tercer hombre por su presunta implicación en la muerte de Daniel M., apodado 'Raponchi'.

El crimen ocurrió el pasado mes de septiembre en la localidad valenciana de Xirivella, tras recibir la víctima tres disparos por la espalda.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, la detención y lectura de derechos de este último supuesto implicado se produjo el pasado 30 de abril en un centro penitenciario.

El tercer arrestado, que es el cuñado del presunto autor material del crimen, está en prisión por otros delitos de tráfico de drogas.

Se trata de un hombre de 50 años al que se le considera cooperador necesario en el asesinato.

Agentes del grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de las investigaciones del suceso, que culminaron con el arresto en Requena el 6 de noviembre del primer detenido, presunto autor material del crimen.

El 10 de diciembre se detuvo al segundo en Xirivella, padre del anterior, nacido en 1960 y considerado también cooperador necesario. Supuestamente acompañaba al primero en el momento de los hechos. Los dos se encuentran en prisión.

"A sangre fría"

Daniel M. iba caminando por una de las calles aledañas a la plaza Gerardo Garcés de Xirivella en torno a las 10:00 horas de lo que parecía ser un jueves cualquiera.

La noche previa al suceso -la mañana del 4 de septiembre de 2025- estuvo discutiendo con el asesino en el recinto ferial de la localidad, que se encontraba en plenas fiestas.

La acalorada discusión acabó con un tiroteo al grito de '¡Te tengo que matar!', según aseguraron algunos testigos a este diario.

El fallecido, de 35 años, iba por la calle tras haber salido recientemente de prisión, donde pasó varios años cumpliendo condena.

En la confluencia de la calle Sánchez Moscardó con la plaza Gerardo Garcés, el hombre asesinado quedó tendido en el suelo junto a un paso de cebra tras recibir tres tiros a sangre fría.

Según las personas que presenciaron la escena, el homicida llegó en un coche, disparó y huyó rápidamente en el mismo vehículo.

'Raponchi', ensangrentado, recibió la reanimación cardiopulmonar y otras técnicas sanitarias que realizaron la unidad del SAMU y un Soporte Vital Básico (SVB) que se desplazaron enseguida hasta el lugar.

Sin embargo, solamente pudieron confirmar el fallecimiento.