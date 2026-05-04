Detenido un hombre de 26 años por matar a otro tras una discusión en un comercio de Valencia

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 26 años en Valencia por apuñalar mortalmente a otro en un comercio alrededor de las 14:00 horas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado.

Los hechos han ocurrido a mediodía en el barrio de Ruzafa, cuando uno ha apuñalado a otro en el tórax tras una discusión cuyas circunstancias no han trascendido.

La víctima ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Sin embargo, los sanitarios no han podido salvarle la vida tras practicarle la maniobra de RCP.

La Policía Nacional ha detenido al presunto homicida escasos minutos después de la agresión con arma blanca, según ha avanzado Las Provincias.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.