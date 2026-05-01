La negociación de Presupuestos entre el PP y Vox se ralentiza en pleno debate sobre la "prioridad nacional"

El acuerdo entre el PP y Vox para los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que la semana pasada cogió velocidad de crucero, ha sufrido un frenazo en los últimos días. Las negociaciones siguen en marcha de manera constante y únicamente quedan por cerrar algunos flecos, pero la intención de un pacto inminente ha cambiado coincidiendo con el debate sobre la "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero para el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- aupado por Vox.

Las fuentes consultadas por este periódico siguen dando por hecho que el acuerdo entre ambas formaciones es muy probable que llegue. Aunque tal vez tenga que esperar un poco. Nadie se atreve a dar una fecha concreta, pero no es descartable que se posponga a después de las elecciones andaluzas en función de cómo evolucionen las próximas semanas.

Es algo que ya ha ocurrido con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Él mismo ha decidido aplazarla hasta la celebración de los comicios andaluces, en los cuales Juanma Moreno se juega revalidar su mayoría absoluta.

Con ello, el PP pretende sacar el debate de la "prioridad nacional" de la campaña, algo que ha sido criticado por Vox al verlo como una "injerencia" de Génova.

En el caso de los presupuestos valencianos, los posicionamientos públicos directamente no trascienden, pero los movimientos se ven. El 'frenazo' en el anuncio del pacto coincide en el tiempo con esa polémica de la "prioridad nacional" que Vox ha introducido en el debate público tras los acuerdos de Gobierno con el PP y Extremadura y Aragón.

Desde Vox también ven una "intromisión" de Génova lo que ocurre con las cuentas y afean que los populares tuvieran "tanta prisa" hace una semana por cerrar el pacto y ahora sean los que hayan bajado revoluciones. Algo que estos últimos niegan.

En cualquier caso, predomina la discreción en las conversaciones y nadie concreta ni los escollos que puedan estar surgiendo ni los tiempos que se manejan o convienen a unos y otros.

Como ha informado EL ESPAÑOL, las negociaciones entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, llevan abiertas desde hace semanas, aunque éstas se intensificaron desde el pacto de gobierno entre ambos partidos en Extremadura.

Los dos se han reunido en diversas ocasiones y están en contacto permanente, al igual que ocurrió cuando el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón cerró su acuerdo de presupuestos en marzo de 2025.

Es complicado que la "prioridad nacional" tenga un encaje en Presupuestos porque ni puede haber una partida específica que lo regule ni tiene un encaje legal claro en general, pues para aplicarla habría que modificar primero la Ley de Extranjería con mayoría absoluta en el Congreso.

Tampoco se trata del escollo para pactar las cuentas y en la Comunitat Valenciana -donde el PP y Vox mantienen muy buena relación- los últimos aprietan y Pérez Llorca hace concesiones pero sin evidenciar demasiado el enfrentamiento.

Así se vio precisamente este jueves en la sesión de control, donde el presidente de la Generalitat asumió parte del discurso de los que fueran sus socios, pero se desmarcó de la aplicación real de la "prioridad nacional". Un nuevo juego de equilibrismo en mitad de las negociaciones de las cuentas.