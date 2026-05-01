La marcha del Primero de Mayo toma las calles de Valencia y reivindica los derechos sociales y el 'no a la guerra'

En el Día del Trabajador, los sindicatos han llevado a cabo una multitudinaria manifestación en el centro de Valencia bajo el lema 'Derechos, no trincheras: salarios, vivienda y democracia'.

La marcha del Primero de Mayo ha sido convocada por los sindicatos mayoritarios CCOO PV y UGT PV, que consideran que hay "motivos de sobra para llenar las calles".

Así lo han indicado la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y el de UGT-PV, Tino Calero, en atención a los medios al inicio de la marcha que ha arrancado con una muixeranga, el canto del 'Bella Ciao' y bajo un ambiente festivo a pesar del cielo cubierto y la lluvia.

Durante el recorrido se han escuchado algunas proclamas como "el pueblo unido jamás será vencido"; "que viva la lucha de la clase obrera"; "de norte a sur de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste"; "la lucha es el único camino"; "que viva la lucha de la clase obrera" o "nuestro salario no es para el propietario".

De igual manera, también se han oído peticiones de "Mazón a presó", por la gestión del expresident durante la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024.

En la manifestación, que ha partido de la Plaza de San Agustín, han participado los ministros de Hacienda, Arcadi España, y la ministra de Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant, además de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Las marchas por el Primero de Mayo se repiten en otras ciudades de la Comunitat Valenciana como Alcoi, Alicante, Elche y Castelló de la Plana. A las 11.30 ha salido la convocada por CGT e Intersindical Valenciana.

Calero ha señalado que, en esta marcha, denuncian las guerras "que acaban pagando siempre los trabajadores y las trabajadoras", el genocidio de Israel en Gaza; las consecuencias de la guerra de Irán y reclaman la consolidación de los derechos adquiridos en los últimos años.

"Tenemos que continuar saliendo a la calle para reivindicar y defender los derechos conquistados porque estamos asistiendo a un avance de la ultraderecha, no solo a nivel internacional, como está pasando en Estados Unidos o en otros países de Europa, sino aquí, en nuestro país", ha dicho.

De igual manera, ha cargado contra "los pactos de la vergüenza que quieren excluir y quieren introducir discursos de odio contra las personas migrantes".

Calero ha tenido también un recuerdo para las consecuencias de la dana, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha pedido que el expresident Mazón deje el acta de diputado y ha reclamado que las tareas de recuperación tienen que avanzar "de manera muy rápida".

"Creo que el clamor de las víctimas pidiendo verdad, justicia y reparación se tiene que hacer escuchar", ha apuntado.

Por su parte, García Alcolea ha centrado en cuatro los motivos de la protesta: empleo "digno" y salarios "justos", además de reducción de jornada y "extender la igualdad en todos y cada uno de los centros de trabajo".

Por otro lado, defiende el derecho constitucional al acceso a la vivienda, porque "es la mayor preocupación a día de hoy" y "no puede ser que las familias se gasten más del 40% de sus ingresos en intentar acceder a una casa o habitación compartida"; para "combatir los ataques a la democracia frente a aquellos que nos quieren dividir" y por un estado del bienestar "fuerte".

"Queremos servicios públicos de calidad, con recursos. No puede ser que la Generalitat esté bajando los impuestos a los ricos y diga que no le puede pagar más a los docentes de la educación pública, y lo extiendo al resto de servicios públicos: sanidad, servicios sociales, bomberos o policías", ha resumido.