Las exigencias del profesorado para frenar la huelga en la Comunitat: 500 euros más y aulas de 15 alumnos

La Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSO, COS, CGT, CNT y la Plataforma Docents en Lluita, han firmado un acuerdo unitario que marcará las negociaciones futuras con la Conselleria de Educación.

Se trata de un documento que recoge en ocho puntos un total de 40 mejoras profesionales exigidas por el profesorado tras comunicar la coordinadora que las últimas negociaciones con la consellera Ortí no han derivado en acuerdo; situación por la que los docentes han convocado una huelga indefinida desde el 11 de mayo.

El documento firmado por todos los colectivos tiene como objetivo "revertir un proceso de desmantelamiento y denigración de la educación pública impropia de una sociedad que ha de apostar de una manera firme e indiscutible por su futuro".

Sindicatos y colectivos exigen, en primer lugar, bajar las ratios en las aulas, pasando de los 25 alumnos en Infantil y Primaria, a los 15, y de los 30 y 25 de ESO y Bachillerato a los 20 estudiantes.

El acuerdo también propone una recuperación de las plantillas, la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y el refuerzo de los profesionales que trabajan específicamente en la inclusión de los estudiantes con necesidades especiales en las aulas.

Los docentes piden también a la Conselleria un plan de adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que se sufren cada año en muchos centros, la mejora de las infraestructuras y culminar planes pendientes como 'Edificant', así como agilizar la reconstrucción de los centros educativos afectados por la dana.

Poder adquisitivo

El documento también solicita una recuperación del poder adquisitivo, puesto que el profesorado de la Comunitat Valenciana se encuentra "a la cola de remuneraciones salariales de todo el Estado". Las entidades educativas recuerdan que la parte autonómica de esta retribución "no ha sido incrementada desde hace 19 años".

Por ello, exigen, entre algunas de las demandas, una recuperación progresiva del 20% del poder adquisitivo, un cambio que supondría una mejora salarial de 500 euros mensuales.

Además, exigen la revisión anual del IPC y la recuperación de la paga extra o el cobro del verano por parte de aquellos interinos que hayan trabajado un mínimo de 150 días durante el periodo lectivo.

Asimismo, sindicatos y asambleas solicitan la reducción de la temporalidad, la remuneración de la participación en tribunales de oposiciones o la reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años, entre otras medidas.

Burocracia

Otras de las demandas del profesorado valenciano es la "desburocratización" de su día a día, mediante la simplificación de procedimientos y la eliminación de informes duplicados, que pueda liberar tiempo para ejercer como docentes.

Estas entidades incluyen entre sus reivindicaciones una apuesta por el valenciano, mediante "un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe y la cohesión social, con el valenciano como lengua de cohesión y calidad educativa".

Otras de las medidas que incluye el documento son la sustitución inmediata del personal que esté de baja, la concesión de días de libre disposición en equiparación con otras comunidades, la reducción de horas lectivas o la equiparación de la jornada laboral con el resto de funcionarios pertenecientes al Estado.