Valencia declara como zona acústicamente saturada el barrio de Ruzafa y obligará a cerrar los locales a las 4:30

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado la declaración de la zona acústicamente saturada (ZAS) del barrio de Ruzafa, que contempla limitaciones a la actividad hostelera y de ocio.

La medida ha salido adelante con el sí del gobierno local que forman PP y Vox, mientras que la oposición, integrada por Compromís y PSPV-PSOE, la ha rechazado.

Según el consistorio, con la ZAS se suspenderá la concesión de títulos habilitantes para instalar o ampliar locales, se dejarán de otorgar licencias para permitir ambientación musical en establecimientos, y ya no se autorizarán nuevas terrazas de hostelería en dominio público municipal que comporten un aumento de la superficie ocupada.

La ZAS se aplica a un área que incluye 18 calles, y establece una "zona de respeto" circundante con el fin de evitar los movimientos migratorios de las actividades. La declaración entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOP.

El concejal de Mejora Climática, Acústica y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha defendido su aprobación: "Las medidas tienen como objetivo buscar la conciliación entre el derecho al descanso de los vecinos de Ruzafa y la actividad cultural y gastronómica del barrio".

El edil ha señalado que la aprobación definitiva de la ZAS de Ruzafa llega después de las mediciones realizadas y de las resoluciones judiciales, "y tras someter también a exposición pública las medidas y abrir un plazo de alegaciones".

Mundina ha reiterado, antes del pleno y durante su desarrollo, que con esta declaración se atienden dos premisas: "cumplir un mandato judicial" y ser "exquisitos con el principio de legalidad".

"Hace más de seis años que quienes han tenido abandonados a los vecinos de Ruzafa han sido los miembros del anterior gobierno", ha expuesto, para afirmar que el actual ejecutivo, desde "junio de 2023", ha tenido como objetivo "terminar el proceso y llegar al punto de hoy".

La edil socialista Elisa Valía ha calificado la ZAS de "mala" porque "no contempla medidas eficaces y no va a solucionar los problemas".

"Se gobierna con la gente y para la gente y no en contra", ha afirmado, además de considerar que "tener a todo el mundo en contra normalmente es síntoma de que te estás equivocando y mucho".

El responsable de Mejora Acústica ha respondido que la ZAS de Ruzafa tiene "las mismas normas que se recogen en otra, la última aprobada" por el anterior ejecutivo, "la del Carmen".

"Hemos hecho toda la tramitación, se ha sometido a información pública, se han contestado las alegaciones de vecinos y hosteleros y se ha pedido un informe antes de la aprobación definitiva a la Conselleria de Medio Ambiente para recabar su dictamen", ha precisado Mundina.

Por su parte, desde el grupo de Compromís, Giuseppe Grezzi, ha definido la ZAS planteada por el gobierno municipal como una iniciativa "de mucho ruido y pocas nueces, porque no convence ni a unos ni a otros, y eso es un problema".

En este punto, Carlos Mundina ha reprochado a la oposición que no se haya mirado "ni la sentencia, ni las normas". Tras ello, ha censurado que Grezzi, extitular de Calidad Acústica, tuvo "tres años" en "un cajón" el inicio "de la declaración de esas normas".

"Usted lo que hizo fue cruzarse de manos", le ha espetado, además de insistir en que esta ZAS "deviene exigible y obligatoria para el Ayuntamiento" por ley.

"Efecto contrario"

La patronal del ocio y la hostelería local ha advertido de que la entrada en vigor "provocará un aumento del ruido nocturno del 846 %".

El portavoz de la Coordinadora de Ocio y Hostelería, Vicente Pizcueta, ha explicado durante su intervención en el pleno municipal que el adelanto del cierre de las discotecas a las 4:30 provocará, precisamente, "el efecto contrario al que persigue la ZAS".

Hasta ahora, ha dicho, los locales realizaban desalojos progresivos y contaban con personal silenciador en las puertas para evitar concentraciones y reducir el ruido en la vía pública.

"Con la nueva normativa, todo el público abandonará simultáneamente los locales a la misma hora y sin la presencia de estos equipos de mediación para reducir las molestias en los entornos", ha indicado.

Protesta convocada por la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia contra la ZAS. EE

A su juicio, se generará un ruido "que hasta ahora no existía, porque el problema no estará dentro de los locales, sino en la calle, cuando cientos de personas salgan al mismo tiempo sin control".

Para Pizcueta, este jueves "quedará como una fecha marcada en rojo para el turismo, la cultura, las pymes del ocio y de la hostelería", ya que considera paradójico que "el ruido del ocio sea el único que preocupa en la ciudad y, particularmente el de las pymes, que no existe".

Antes de iniciarse el debate político también ha intervenido en el pleno Josep Martínez en representación de la Associació de Veïns Russafa Descansa.

Martínez ha aludido a los "muchos años" del proceso llevado a cabo para la declaración de ZAS y a la sentencia emitida, además de señalar que "no es un problema de locales legales" sino "de saturación".

Coincidiendo con la sesión plenaria se han concentrado ante el Ayuntamiento trabajadores, empresarios y representantes del sector del ocio y la hostelería convocados por la Asociación por una Hostelería Responsable de Russafa y la Asociación Empresarial de Discotecas de Valencia.

Los colectivos han expresado su rechazo a esa ZAS con pancartas y consignas como "Queremos soluciones, no improvisaciones", "Ayuntamiento, escucha: la ZAS es una chapuza" o "Bajad el ruido, no las persianas"; y han pedido la dimisión del edil Carlos Mundina.

Mientras se desarrollaba el pleno municipal, trabajadores, empresarios y representantes del sector del ocio y la hostelería se han concentrado en señal de protesta frente al Ayuntamiento.