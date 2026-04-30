Ens Uneix registra las firmas de su ILP para bajar el listón electoral al 3%: confía en PSPV y Compromís sin descartar al PP

Varios representantes de Unión Municipalista, la plataforma que agrupa a partidos independientes y locales coordinada por el expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, han presentado este jueves en Les Corts más de 10.000 firmas para tramitar su Iniciativa Legislativa Popular para rebajar el listón electoral valenciano al 3%.

El registro de las rúbricas era un paso indispensable para que el parlamento autonómico pueda ahora debatir la ILP, que fue registrada en julio de 2025. Por lo que, tras la verificación de las firmas válidas por parte de los servicios jurídicos de la Cámara, la proposición de ley iniciará su periplo parlamentario.

En su presentación, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ontinyent y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha confiado en que PSPV y Compromís apoyen ahora la norma después de que fueran estas formaciones las que propusieron rebajar la barrera del 5% al 3% en la legislatura pasada.

Asimismo, ha recordado que hace ya unos meses Ens Uneix presentó una moción en la corporación provincial que preside Vicente Mompó (PP) defendiendo la rebaja del listón electoral para acceder al parlamento valenciano y esta fue apoyada por los socialistas y Compromís.

El PP se abstuvo y Vox votó en contra, por lo que, ahora, tal y como ha señalado Enguix, continuarán negociando con los populares para intentar que finalmente puedan apoyar la iniciativa. "El posicionamiento ya se vio claro entonces y esperemos que ahora se repita o mejore", ha dicho.

"Estamos en negociaciones, con el PP ya las iniciamos hace tiempo y nos trasladaron que había que estudiar la situación y ver hasta qué punto beneficia a los partidos políticos", ha agregado tras reconocer que, ahora, comienza el "juego" de cada partido.

"Todos miramos nuestros intereses y quieren no perder la representación que ya tienen, por lo que ahora comienzan las negociaciones parlamentarias", ha zanjado la vicepresidenta de la Diputación de Valencia.

Por su parte, Jorge Rodríguez ha defendido el sentido de la iniciativa que lo que pretende es "acabar con una anomalía democrática": "Para nosotros y para Unión Municipalista es muy importante tratar que el voto de la ciudadanía tenga su reflejo en Les Corts Valencianes".

"Es un objetivo imprescindible la rebaja del listón electoral para tener una mínima posibilidad de llegar al parlamento", ha agregado el alcalde de Ontinyent.

Tras admitir que son conscientes de las "dificultades que se pueden encontrar a la hora de abordar las negociaciones" con el resto de fuerzas políticas, el expresidente de la Diputación de Valencia ha trasladado que se muestran confiados y esperanzados con que pueda salir adelante.

El alcalde de Nules, David García, además, ha reclamado "coherencia" a los partidos que integraron el Gobierno del Botánico -PSPV y Compromís- y ha pedido su voto favorable una vez el debate llegue a un pleno parlamentario.

El calendario parlamentario no permitía registrar las firmas más tarde del 3 de mayo, puesto que la iniciativa ya fue registrada el pasado verano. En febrero finalizaba el plazo para presentarlas, pero solicitaron una prórroga para presentarlas.

La moratoria finalizaba ahora, por lo que de no haberlas presentado este jueves, la ILP no hubiera podido arrancar su trámite parlamentario.

La modificación legal registrada busca bajar la barrera del 5% para obtener representación en el parlamento valenciano. Se trata del listón más alto actualmente de toda España. La idea es bajarlo dos puntos y que tuviera carácter provincial, no autonómico.

Para que pueda llegar a validarse es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Cámara autonómica. Ni el bloque de derechas lo suma (53), ni tampoco el de izquierdas (46).

Esto significa que a un hipotético apoyo de los socialistas y de Compromís, se debería sumar también el PP, pues sería la única manera de alcanzar la mayoría requerida.

Los impulsores, en cualquier caso, se muestran dispuestos a intentar negociar con los que son sus socios de gobierno en la Diputación de Valencia, el PP, pero también con la bancada de la izquierda.

Su posible acceso a Les Corts permitiría al PP ampliar el abanico de formaciones con las que negociar iniciativas, más allá de Vox.