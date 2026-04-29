Llorca informa a los presidentes provinciales de un sondeo que da 37 diputados al PPCV y busca unidad con el runrún del congreso

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido este miércoles una reunión de alrededor de 4 horas en el Palau con los líderes provinciales del PPCV: Vicente Mompó (Valencia), Toni Pérez (Alicante) y Marta Barrachina (Castellón).

El encuentro ha sido en formato de almuerzo. Y se han abordado asuntos de los municipios y de gestión de cara a la última parte de la legislatura, de acuerdo con fuentes del partido.

Pero la cita se produce en un momento clave y las cuestiones de partido también han surgido como es lógico, aunque no se haya dedicado demasiado tiempo a ellas. Pérez Llorca ha exhibido un reciente sondeo que le da 37 diputados al PP en Les Corts y entre 19 y 20 a Vox. Pese a que no lleguen a los 40 escaños con los que cuentan actualmente en el Parlamento autonómico, se trata de una holgada mayoría de la derecha.

Los trackings importan al presidente de la Generalitat desde que asumió el cargo en sustitución de Carlos Mazón. El hecho de que los apoyos a los populares vayan en ascenso es un elemento clave para Génova y para él mismo a la hora de ser candidato en 2027.

Mazón llegó a tener encuestas internas que le daban 45 diputados antes de la dana. Su apoyo cayó en picado por la gestión de la tragedia y llegó a sondeos de 29 escaños en la semana del aniversario.

Pérez Llorca se encuentra, además, en un contexto que tampoco es del todo fácil. La dirección nacional del PP ha evitado hasta la fecha ratificarlo como cabeza de cartel de manera oficial, si bien ya parece tener asumido que lo será y así lo está trasladando. Mientras, va haciendo movimientos para aumentar su grado de conocimiento, como las vallas colocadas por toda la Comunitat con el lema 'Juanfran, president'.

Pero las voces discrepantes dentro del partido empiezan a hacerse oír y las alianzas a evidenciarse. Hay quien piensa que el presidente de la Generalitat ha orillado estos meses a las direcciones provinciales pese a que como secretario general trabajó con ellas.

Y, además, en el horizonte ha aparecido esta semana la posibilidad de que Génova autorice un congreso regional para este año en el marco de la reactivación de los cónclaves territoriales tras las elecciones andaluzas, como ha informado EL ESPAÑOL. El asunto, señalan fuentes del partido, no se ha tratado en la reunión con los presidentes provinciales. Pero es evidente que ha sobrevolado. Pérez Llorca ha negado tener información alguna al respecto.

Las fechas no están claras y pocos se atreven a vaticinar nada con seguridad. Hay quien apunta a junio -algo que no parece muy fácil- y hay quien considera que septiembre sería mejor mes para tomar el congreso como el inicio de la precampaña electoral sin el parón de verano de por medio.

En cualquier caso, las direcciones provinciales quieren un cónclave como siempre han manifestado. Y el propio Pérez Llorca lo expuso como deseo cuando tomó posesión. Si se confirma significaría acelerar su ratificación como candidato y le permitiría contar con una nueva dirección avalada por la militancia.

Esa posibilidad agrada -aunque no a todos, eso sí- máxime cuando el partido está dirigido en este momento por una gestora que preside el jefe del Gobierno valenciano.

Si hubiera congreso, todos los dirigentes provinciales tendrían un papel importante. La configuración de una nueva dirección autonómica supone jugar con los equilibrios territoriales y de familias o sensibilidades. Esa posibilidad de negociación de cargos orgánicos o de pesos y contrapesos siempre resulta relevante. Y Pérez Llorca tendrá que saber pactar.

De ahí que, aunque este miércoles no haya surgido explícitamente el tema, pero Pérez Llorca haya apelado a la necesidad de unidad en numerosas ocasiones. Se interpreta que lo hace ante la combinación de circunstancias -desde las grietas que hay internas hasta ese posible cónclave en el que tendrá que unir en torno a su figura a todo el partido-.