La jueza de la dana cita como testigo a la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, el próximo 10 de junio

Susana Camarero en la Comisión de investigación de Les Corts. Jorge Gil / Europa Press

La jueza que investiga la tragedia de la dana del 29 de octubre de 2024 ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, quien, en la jornada que tuvieron lugar las inundaciones, era también consellera de Servicios Sociales.

La actual consellera Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y vicepresidenta primera del Consell comparecerá en el juzgado de Catarroja el próximo día 10 de junio.

Esa es la fecha que ha fijado la magistrada Nuria Ruiz Tobarra para la declaración de Camarero. En el resto de testificales acordadas, la jueza cita a cinco trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Los empleados del organismo de cuenca comparecerán en el juzgado los días 29 de mayo y 1, 3, 4 y 8 de junio, tal y como ha notificado la magistrada este miércoles.

En cuanto a la vicepresidenta, su citación como testigo llega un día después de que compareciera en la Comisión de investigación de la dana de Les Corts, donde lamentó no haber tenido toda la información necesaria para ayudar "más" el 29-O.

Además, sostuvo que la decisión de mantener su agenda institucional de aquel día fue "compatible con atender las situaciones" que se iban produciendo por las lluvias.

"Nadie en mi Conselleria ni yo misma dejamos de estar todo el día ocupándonos y preocupándonos", resaltó durante su comparecencia en Les Corts.

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