Encalla la ejecutiva de Compromís en la que estaba previsto abordar la candidatura de Mónica Oltra en Valencia

El proceso para que Compromís proclame de forma oficial a Mónica Oltra como su candidata a la alcaldía de Valencia para las elecciones municipales de 2027 no va a ser un camino fácil ni tampoco exento de polémicas. Y para muestra, el resultado de la ejecutiva que estaba prevista para este miércoles.

La dirección local había convocado una sesión extraordinaria para abordar la futura candidatura. Para ello, había invitado a la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, quien había confirmado su asistencia a la reunión. Pero finalmente ha acabado no acudiendo a la cita.

¿El motivo? Según fuentes de Iniciativa, partido en el que Oltra milita, su ausencia se debe a que esta misma mañana la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, habría llamado a la exportavoz del Gobierno valenciano para comunicarle un cambio del objeto de la reunión.

En lugar de servir para "pedirle que fuera la candidata de Compromís por Valencia" -un formalismo que todavía no se ha materializado-, se abordarían "cuestiones de procedimientos internos sobre la candidatura". "Como Oltra no forma parte de la ejecutiva, no tiene sentido su presencia allí", explican desde su partido.

Lo cierto es que la ejecutiva extraordinaria, convocada hace ya unas semanas, tenía un único punto del orden del día: "Candidatura Valencia". Pero no especificaba nada más.

Para Més, la cita estaba convocada con la intención de "definir la asamblea que debería ratificar a Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia: plazos para presentar candidaturas, avales, etcétera", explican en declaraciones a este diario.

En definitiva, la idea era "empezar a trabajar en su nombramiento cuanto antes" y diseñar la asamblea, dado que es este órgano interno el que debe materializar su candidatura.

En Iniciativa, sin embargo, niegan que este fuera el planteamiento hace tres semanas cuando se invitó a la exvicepresidenta a esta reunión: "Se le invitó, a pesar de no formar parte de este órgano -la ejecutiva-, para pedirle que fuera la candidata".

El "ofrecimiento formal"

Conviene recordar, tal y como avanzó EL ESPAÑOL, que el pasado diciembre Papi Robles mantuvo un encuentro con la también exconsellera de Igualdad y Servicios Sociales para trasladarle que si quería liderar la candidatura de la coalición en Valencia, el puesto estaría disponible para ella.

Desde entonces han pasado ya cuatro meses. La propia Oltra, de hecho, ya ha dado respuesta al ofrecimiento: anunció en el congreso de Iniciativa que aceptaba "el reto" de ser la candidata de cara a la próxima cita en las urnas.

Sin embargo, la propuesta todavía no se le ha trasladado de forma oficial a través de los órganos internos de Compromís. Algo que, según defienden desde Iniciativa, iba a producirse esta tarde.

Oltra, así, iba a acudir a la cita programada para dar el "sí, quiero". Pero todo ha acabado saltando por los aires en la que iba a ser la primera reunión orgánica con la presencia de la exvicepresidenta de la Generalitat tras haber anunciado su regreso a la política.