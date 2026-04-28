Oficial: los profesores que hagan huelga perderán entre 170 y 190 euros por cada día que no acudan a trabajar

Los profesores de la Comunitat iniciarán previsiblemente el próximo 11 de mayo una huelga indefinida para clamar por la mejora de sus sueldos y condiciones laborales.

Adherirse a ella es completamente libre y legítimo, pero la ley ordena que quienes así lo decidan dejen de percibir su salario por cada jornada no trabajada. En la mayoría de casos esta cantidad puede oscilar entre los 170 y 190 euros.

Así lo ordena la normativa estatal y así lo ha trasladado la Generalitat en respuesta a los docentes que han preguntado por ello.

Por un lado, el Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones laborales regula precisamente el derecho a la huelga en el ámbito profesional. Además, el artículo 6 de este Real Decreto-ley establece que ejercer el derecho de huelga implica la suspensión del contrato de trabajo.

Esto supone que el trabajador no está obligado a ejercer, pero también que el empresario no está obligado a abonar el salario en consecuencia del tiempo no trabajado.

De esta forma, se producen hasta tres descuentos en la nómina de cada trabajador que secunde la huelga: el salario correspondiente al día no trabajado, la parte proporcional de la paga extraordinaria y la fracción equitativa del descanso semanal por ese día.

Pero no se trata de un importe fijo. Realmente, la cantidad que se deja de percibir depende de las características del trabajador.

El grupo de edad más representativo del profesorado valenciano es de entre 42 y 45 años, con una antigüedad de unos 20 años, 6 trienios y 3 sexenios.

Para ellos se descontarían, por cada día de huelga, 171,55 euros en caso de ser docente de Primaria y similares (A2-21) y 190,84 euros en caso de ser docente de Secundaria y similares (A1-24).

El salario bruto para un maestro con esa antigüedad es de 3.210 euros, por lo que -según establece la ley- con 19 días de huelga se agotaría el sueldo del mes.

Además de no percibir parte de su salario, el adherirse a esta huelga indefinida supone la baja inmediata de la Seguridad Social.

Se trata de un mecanismo llamado 'alta especial' que recoge el artículo 166 de la Ley General de la Seguridad Social.

Este detalla que durante una huelga la empresa no tiene la obligación de cotizar. Así, se da de baja al trabajador y se le da de alta una vez terminado el paro.

De esta forma, cuando el trabajador permanece en 'alta especial', la ley detalla que no existe obligación de ingreso de cuotas por el tiempo de huelga, ni para el empresario ni para el trabajador.

Tampoco se generan bases de cotización por esos días, algo que podría afectar a determinadas prestaciones si el conflicto se prolongase.

En caso de ser profesorado interino esto afecta todavía más, ya que al no cotizar pierden días de servicio y se reduce su prestación por desempleo.

Además, la empresa deberá informar la incidencia a la Tesorería General de la Seguridad Social a través del Sistema RED.

Pero, ¿cómo se controla qué profesores han secundado la huelga? Es la dirección de cada centro educativo quien debe proporcionar los datos a la Conselleria de Educación.

Deben introducir en la aplicación informática de gestión de centros educativos los datos relativos al profesorado, tanto de quienes han prestado servicios mínimos como de quienes la hayan secundado.

Así se elabora un listado provisional y, una vez finalizado el plazo de alegaciones, la Administración extrae los datos definitivos para que los servicios de nóminas realicen las deducciones correspondientes.

En el caso de colectivos que no tienen adscripción a un centro educativo -como sucede con el personal liberado sindical-, la participación en la huelga comporta la obligación de comunicar expresamente a la Administración su decisión.

Estudio de participación

La mayoría de los cerca de 10.000 docentes que han participado en una encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT ha votado a favor de iniciar huelga educativa en la Comunitat Valenciana a partir del 11 de mayo.

En concreto, han participado 9.817 docentes de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, de los que 3.735 -un 38,05 por ciento- optan por comenzar la huelga indefinida el 11 de mayo. En cuanto a iniciarla el 25 de mayo, la otra fecha que se baraja hasta el momento, 2.279 profesores -un 23,21%- se inclinan por ello.

Así figura en el informe de resultados de la consulta difundido el pasado sábado por las organizaciones sindicales STEPV, CCOO y UGT y otras entidades sin representación en Mesa Sectorial como COS, CNT Y CSO.

Los resultados también reflejan que el 20,66% --2.028 profesores-- opta por realizar una huelga por provincias desde el 11 de mayo y un 18,08% -1.775 docentes-, desde el 25.

Según este informe, el 77% de los docentes que han participado muestra su disposición apoyar "en cualquier formato y fecha" mientras que el 23% responde de manera negativa.

Entre estos últimos, según los sindicatos, no están mayoritariamente en desacuerdo con la huelga, sino que aluden a causas materiales y familiares, como economías, cargas familiares o el contexto de final de curso.