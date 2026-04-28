Camarero lamenta no haber tenido información para ayudar "más" el 29-O y asegura que actuó "con medios disponibles"

La vicepresidenta primera del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda durante la dana, Susana Camarero, ha defendido la actuación de su departamento el 29 de octubre de 2024 "con la información y los medios disponibles".

Así, ha lamentado no haber tenido toda la información necesaria para ayudar "más" y ha sostenido que la decisión de mantener su agenda institucional de aquel día fue "compatible con atender las situaciones" que se iban produciendo por las lluvias.

"Nadie en mi Conselleria ni yo misma dejamos de estar todo el día ocupándonos y preocupándonos", ha expuesto durante su comparecencia este martes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts. En esta también han comparecido este martes los consellers Miguel Barrachina y Vicente Martínez Mus.

La vicepresidenta y consellera ha cargado contra los "bulos" difundidos sobre la tragedia, como el de que los usuarios del servicio de teleasistencia "llamaban al botón y no había nadie al otro lado, que nadie respondía" o el de que abandonó "a los mayores mientras morían en las residencias" para irse "a una entrega de premios".

De esta forma ha resaltado que desde el Consell hicieron frente a la misma "con la información y los medios disponibles" y, como ejemplo de ello, ha indicado que desde "primera hora de la mañana" su prioridad fueron las personas más vulnerables, como acreditan los mensajes de WhatsApp de sus altos cargos.

"Quedaba claro que es a las 8.19 de la mañana es cuando yo misma pido que contacten con todos los centros sociales, poniéndose a su disposición y solicitando que nos informaran de cualquier problema que puedan sufrir", ha recalcado.

La consellera ha informado de que a las 9.52 horas se remitió a centros de día, mayores y residencias el protocolo informativo de actuación en caso de alerta por lluvias, con recomendaciones para el personal.

A las 18.00 horas de aquel día, ha continuado, asistió a un acto en la sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que ha recalcado que no condicionó que siguiera "pendiente de la situación".

Ha garantizado que durante la hora que duró ese acto nunca dejó "de estar conectada" con su equipo, "pendiente" de lo que le trasladaban sobre la emergencia. Sobre las 18.30 horas, ha apuntado, no les constaba "ningún incidente en ninguna residencia".

Sobre la de Paiporta en la que murieron seis personas, Camarero ha asegurado que los informes emitidos demuestran que la empresa que la gestiona conocía el protocolo: "Todo transcurría como un día normal hasta que, a partir de las 19.30, un tsunami, una avenida de agua y barro rápida y repentina atravesó la puerta".

Además, ha puesto en valor que los trabajadores de la misma "se jugaron la vida por salvar a los 113 mayores que sobrevivieron".

Sobre su asistencia a la reunión del Cecopi, ha explicado que ella no era miembro, por lo que no fue convocada ni "se esperaba que estuviera allí". Y en cuanto a la teleasistencia, ha garantizado que las seis llamadas entrantes relacionadas con los usuarios fallecidos "fueron todas atendidas": "Las transcripciones son muy angustiosas, pero demuestran que el servicio funcionó. Ningún usuario, ninguna familia que apretó el botón quedó sin ser atendido".

Barrachina

Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha asegurado que "quien dirigía, tenía la responsabilidad y tomaba decisiones" en cuanto a la presa de Buseo el día de la dana era el comité permanente que presidía Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), junto con otros tres miembros de esta entidad.

"Ese día, el representante de la Conselleria en el Cecopi era Miguel Polo, que es quien recibió la única información de la que se dispuso antes del triste fallecimiento de las dos víctimas en Sot de Chera. ¿Por qué Miguel Polo y Pilar Bernabé -delegada del Gobierno-, disponiendo de la información, deciden guardar silencio? Ellos tendrán la respuesta, yo no", ha señalado.

En su intervención, el también portavoz del Consell ha desmentido haber criticado a la empresa Typsa, la encargada de la explotación y conservación de la presa de Buseo, ha apuntado que tiene "la mejor consideración" sobre ella y ha insistido en que, según las normas de explotación que operaban, la responsabilidad era del comité formado por Polo y por otros tres miembros de la CHJ.

El grupo socialista y Compromís han achacado al conseller que se desvinculara de la emergencia y de su responsabilidad como titular del embalse a las 18:30 horas y le han instado a presentar su dimisión, mientras que el PP ha acusado a la izquierda de "tergiversar y manipular" la realidad con juicios de valor y Vox ha criticado que el estado general de las presas evidencia "una falta de voluntad política para priorizar obras que salvan vidas".

Martínez Mus, con datos

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha enumerado las actuaciones de reconstrucción de la dana realizadas, mientras la ejecución de la Confederación Hidrográfica del Júcar "continúa siendo del 2 %", ha criticado.



En su comparecencia, el vicepresidente ha asegurado que la Generalitat movilizó, desde el primer momento, "el mayor número de recursos humanos y económicos" destinados a la recuperación de las zonas afectadas por la dana, que causó 230 muertos, y se actuó en función de la información que tenían.



El grupo socialista ha pedido que el Consell deje de lado la mentira y Compromís le ha preguntado si considera que estaban ante un día normal el 29 de octubre de 2024 y si se ve merecido el ascenso a vicepresidente, en tanto que el PP ha criticado que las obras de la CHJ siguen pendientes y 1.700 millones de euros para los ayuntamientos siguen "bloqueados", y Vox ha aludido a la alerta temprana en la CHJ para una lectura más predictiva.