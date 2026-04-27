Los estibadores levantan el veto a hacer prácticas en los muelles de Valencia tras las revelaciones de enchufismo del caso Spider

Pequeño paso hacia la liberalización real del trabajo en la estiba. Los estudiantes del curso público para ser estibador podrán realizar por primera vez las prácticas en los muelles del Puerto de Valencia. Los sindicatos han levantado el veto a este libre acceso tras las graves revelaciones de enchufismo de la operación Spider.

Fuentes de la Fundación Valencia Port, organizadora del curso denominado 'operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba y transbordo' en colaboración con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora), confirman a EL ESPAÑOL la novedad de este año.

La presente edición del curso, que es la quinta y comenzará en las próximas semanas, será la primera en la que los alumnos reciban la formación práctica en el lugar de trabajo al que aspiran a entrar.

Tal circunstancia les había sido denegada en ediciones anteriores. En Valencia, como en muchos otros recintos portuarios, las empresas que gestionan las terminales, debido a la presión de los sindicatos de estibadores, negaban el acceso de los alumnos del curso público a los muelles.

La restricción era para estos alumnos una desventaja competitiva respecto a otros candidatos que sí se podían formar en los muelles de Valencia -formados en academias también autorizadas que controlan los sindicatos-.

El curso público había recurrido hasta ahora al recinto de Intersagunto y a la empresa Grúas Bonet para que pudieran hacer las prácticas sus alumnos.

Pese a la supuesta liberalización del empleo en el sector, circunstancias como el veto de las prácticas en el Puerto de Valencia o el elevado peso que tiene la experiencia previa en los procesos de contratación minimiza las opciones de acceso a los aspirantes sin conexión familiar con los estibadores, cuyos allegados sí acceden al empleo con facilidad.

"Nos hemos sentado"

Las fuentes consultadas de la Fundación Valencia Port explican que la entrada a los muelles de los alumnos del curso público se produce tras "un acuerdo con las tres terminales para que las prácticas se realicen tanto en las terminales como en el Centro Portuario de Empleo".

"Se realizarán de forma íntegra en el Puerto de Valencia", subraya la fundación, que reconoce que han recibido el visto bueno de los sindicatos para que se produzca tal circunstancia. "Sí nos hemos sentado con sindicatos", afirma.

La Fundación Valencia Port evita pronunciarse sobre si este cambio tiene algo que ver con los escándalos de enchufismo revelados en la operación Spider.

Atribuye el cambio a "la expectativa de trabajo a corto plazo". "Ahora hay una necesidad clara de refuerzo en el empleo, por eso las terminales están tan comprometidas. Van a faltar estibadores por jubilaciones", augura.

No obstante, a nadie escapa en el Puerto de Valencia que los sindicatos levantan el veto en su momento de mayor debilidad mediática, después de que el extenso auto de la operación Spider contra el narcotráfico haya aireado también numerosas irregularidades laborales. En concreto, la colocación a dedo de estibadores en el proceso de contratación de 2024.

Fueron los propios estibadores investigados los que relataron las colocaciones en las llamadas telefónicas pinchadas por la Policía. El auto refleja la introducción selectiva de empleados independientemente de cómo hicieran el examen, el reparto de plazas con las empresas, la compraventa de las mismas, e incluso el borrado de positivos por cocaína en el test antidroga.