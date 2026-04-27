Anticorrupción incorpora la auditoría del Ayuntamiento sobre irregularidades y deficiencias en Valencia Activa

Compromís ha vuelto a ampliar su denuncia ante Anticorrupción por las irregularidades en diversos departamentos dirigidos por el edil Juanma Badenas, exportavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia.

El grupo municipal ha remitido a la Fiscalía -que ya lo ha incorporado a la investigación que inició hace más de un año- la última auditoría del consistorio sobre la fundación Valencia Activa. Es la correspondiente a 2024 y la Intervención General municipal alerta de diversas deficiencias.

Dos de ellas son correspondientes a las cuentas anuales. El informe señala que se han formulado indebidamente bajo el principio de empresa en funcionamiento, cuando con anterioridad a su aprobación ya se había acordado por el Patronato su extinción y liquidación.

También que registran indebidamente como ingreso, en lugar de como pasivo exigible, una deuda reintegrable al Ayuntamiento por importe de 161.000 euros correspondiente a subvenciones recibidas no ejecutadas.

La auditoría indica que se han evidenciado deficiencias relevantes en la contratación menor de patrocinios formalizada en 2024, consistentes en la insuficiente conexión de determinados expedientes con los fines fundacionales, incumplimientos de las reglas internas de tramitación y validación o ausencia de una justificación económica suficiente del retorno publicitario y de la equivalencia de las prestaciones.

Igualmente, apunta a la falta de acreditación documental bastante de la efectiva ejecución del objeto contractual y concurrencia de indicios de que determinadas operaciones pudieran responder, por su verdadera naturaleza, a subvenciones o a una utilización improcedente de la contratación menor al margen de las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Intervención indica asimismo que Valencia Activa tenía un convenio suscrito con el Ayuntamiento en el que se preveía destinar 200.000 euros a una convocatoria pública para el patrocinio de actividades divulgativas sobre emprendimiento y consolidación empresarial. No obstante, la fundación aplicó 39.000 euros a los Premios Valencia Activa Emprende, actuación no prevista en el convenio.

La última de las conclusiones de la auditoría pone el foco en el régimen retributivo del personal fijo de la fundación, que se equipara al del personal de igual categoría del Ayuntamiento de Valencia.

Sin embargo, destaca, se ha comprobado la consolidación indebida, como retribución básica, de determinados conceptos salariales que no les corresponden conforme a dicho régimen y que deberían ser objeto de reintegro.

En particular, afirma, se han incluido de forma improcedente el complemento de actividad profesional, el complemento de carrera profesional y un cálculo superior al debido de los trienios en las pagas extraordinarias.

La Intervención no realiza recomendaciones dado que Valencia Activa está en proceso de liquidación.

Unos 20 contratos

Este informe se incorpora ahora a la investigación de Anticorrupción. Como ha venido informando EL ESPAÑOL, los contratos bajo lupa ya llegan a la veintenta y se realizaron tanto desde la fundación municipal Valencia Activa como desde el área de Parques y Jardines, ambas lideradas por Badenas como concejal de Empleo.

Las irregularidades podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

Fue justo en abril de hace un año cuando, en el marco de las indagaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró en tres edificios municipales para requerir documentación: el Ayuntamiento de Valencia (en la Intervención), la sede de la fundación Valencia Activa y Tabacalera (donde se ubica la sede de Parques y Jardines).

Tal como publicó este periódico, la UCO estudió durante varias horas los papeles relativos a estos contratos y se centró especialmente en Valencia Activa.

Allí pidió información de esta fundación de etapas anteriores para cotejar los procesos de tramitación de los contratos que investiga. El motivo es que las indagaciones se centran en comprobar todos los procesos que se siguieron para las adjudicaciones.

A una pregunta reciente planteada por el portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, el consistorio detalló que los expedientes concretos que Anticorrupción ha requerido desde junio de 2025 han sido dos.

De un lado, el de la denominada como jornada divulgativa a los distritos de la ciudad "con el objeto de compartir con todos los agentes, instituciones y con la sociedad valenciana en general las conclusiones participativas y acciones que se realizarán a partir de 2025". El contrato se adjudicó a la empresa Next Services 2000 S.L. por 11.405 euros y una duración de dos meses.

El otro expediente fue el del Patrocinio del evento de bienestar bajo el título "Gestión del Bienestar Emocional en la Organizaciones, Impacto presente y futuro". Fue adjudicado a la empresa Puro Bienestar S.L. por 16.940 euros.

Las firmas de estos dos contratos aparecen vinculadas al empresario José Parés, a quien Badenas adjudicó multitud de contratos durante su época al frente de Valencia Activa y al cual la investigación también lo sitúa, junto al edil, en una presunta trama de espionaje a los partidos de la oposición.

Más de un año de investigación

La investigación de Anticorrupción se inició a raíz de denuncias interpuestas por el PSPV y Compromís entre febrero y marzo. Cada partido ponía el foco en un contrato, si bien finalmente todos se han acumulado en el mismo procedimiento.

Uno de los primeros fue el de la empresa Imedes, considerada próxima al PSPV. La denuncia en relación con ella fue interpuesta por Compromís.

En esta firma figura como director de comunicación el marido de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

La Fiscalía trata de comprobar si Badenas adjudicó un contrato de Valencia Activa a Imedes mediante unos pliegos en cuya confección habría participado el marido de Bernabé y, por tanto, fueron amañados.

Otros contratos que investiga Anticorrupción fueron, de un lado, los de Target Point, por realizar diversas encuestas, desde cuestiones generales de Valencia a la gestión de los Parques y Jardines tras la dana, dado que el objeto del contrato fue variando.

De otro, el de la redacción del Plan Estratégico de Formación, Empleo y Emprendedurismo, que fue a parar a la empresa del economista Daniel Lacalle por 18.000 euros.

Patrocinios y medios

También hay otra empresa investigada a raíz de una denuncia del PSPV. En ella exponían que Badenas mantuvo una reunión con el equipo directivo de la fundación municipal de Valencia Activa en julio de 2024 "con la finalidad de desarrollar una estrategia para llevar a cabo un espionaje al resto de grupos políticos del Ayuntamiento".

Para este objetivo, según la denuncia del PSPV, Badenas propuso formalizar un contrato menor por importe de 15.000 euros que justificaría -falsamente- con un trabajo para mejorar la eficiencia en la administración. La persona que se haría cargo del encargo era José Parés.

Aquí también se incluye el contrato de patrocinio que realizó Valencia Activa para el evento de Bienestar.

A todo ello se han ido sumando más contratos hasta llegar a la veintena que están en manos de Anticorrupción con diversas ampliaciones de denuncia de Compromís y el PSPV.

En la última, los socialistas aportaron varios que sumaban 480.000 euros. En la mayoría de estos procedimientos comunicaron que se producía o bien "el fraude en la obligación legal de solicitar tres ofertas para adjudicar un contrato menor", o bien "falsedad o graves errores en la motivación de los contratos y en el precio".

Los contratos van desde más patrocinios hasta contratos con medios de comunicación o eventos.

Por el momento, el procedimiento no se encuentra judicializado y sólo está en manos de Anticorrupción, que sigue avanzando en las indagaciones pasado más de un año.

Si después halla indicios suficientes de delito como para continuar con la investigación, presentará una denuncia para que sea derivada a un juzgado, como suele ocurrir en estos casos.