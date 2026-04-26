Dos vecinos de Ontinyent (Valencia) mueren al precipitarse desde un puente con su vehículo al río Clariano

Un grave accidente mortal ha sacudido este domingo la localidad valenciana de Ontinyent. Dos vecinos de la localidad -un hombre y una mujer de unos 40 años- han fallecido al precipitarse con su vehículo desde el puente de la Costa al río Clariano.

Una tercera persona de la misma edad, el conductor, ha sobrevivido aunque se encuentra herido en estado crítico. Se trata de un conocido hostelero del municipio.

Las causas del siniestro todavía se desconocen y se están investigando. El suceso ha provocado que se despliegue un amplio operativo de rescate en la zona.

Dispositivo de rescate tras el accidente. EE

Al parecer, el vehículo ha caído desde varios metros de altura alrededor de las 17:30 horas, quedando boca abajo. Las tres personas han sido evacuadas de su interior.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de Bomberos de los parques de Xàtiva y Ontinyent, un sargento del parque de Alzira, efectivos del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) y el helicóptero de rescate del Consorcio, equipado con personal médico a bordo.

También dotaciones de Bomberos de la Diputación de Alicante por protocolo de zonas limítrofes.