Ya es oficial: la ayuda de 300 euros al mes del Gobierno de España para el alquiler de vivienda de los jóvenes

Con el nuevo Plan Estatal de Vivienda que ha aprobado el Gobierno de España para los próximos cuatro años, las ayudas destinadas a los jóvenes para el alquiler se incrementarán, facilitando su acceso a un hogar.

Con el nuevo Plan, que estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, los jóvenes podrán optar al bono alquiler joven, el cual se incrementa hasta los 300 euros al mes y que anteriormente era de 250 mensuales.

La mayor parte de las iniciativas se orienta a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler en personas menores de 35 años con recursos económicos reducidos y mayores dificultades para emanciparse.

En el marco de la normativa, también se contemplan subvenciones que llegarían hasta los 300 mensuales para hacer frente al pago del alquiler de la residencia habitual, siempre respetando límites de ingresos y sin exceder el 60% del coste mensual.

Para el alquiler de habitaciones, la cuantía máxima se sitúa en 200 euros al mes, y las ayudas se conceden durante un periodo inicial de dos años, con posibilidad de ampliación si se cumple con los requisitos exigidos.

Asimismo, se fijan límites en precios de los contratos que beneficiarse, con un máximo de 1.000 euros para viviendas completas y 600 para habitaciones, además de promover el alquiler con opción a compra y otras garantías públicas.

Protección social

El programa también incrementa la protección dirigida a personas en situaciones especialmente vulnerables, incluyendo víctimas de violencia de género y quienes enfrentan riesgo de exclusión.

En estos supuestos, las ayudas pueden a cubrir el importe completo del alquiler dentro de los límites fijados en la normativa, incorporando además una prestación adicional de hasta 300 euros mensuales para gastos básicos.

Además del ámbito del alquiler, el Plan Estatal de Vivienda apuesta por incrementar notablemente el número de viviendas públicas y asequibles, destinando a este objetivo una parte relevante de los recursos económicos disponibles actuales.

Una de las novedades principales consiste en proteger estas viviendas, obligando a que conserven su condición de protección de manera permanente, evitando que con el tiempo pasar al mercado libre y perder su función social.