Marta y Óscar, los cuñados de Castellón que han creado las zapatillas 'barefoot' que ya se venden en 70 países

En el año 2023, Brambas echó a andar en Castellón. La marca de zapatillas dio sus primeros pasos en uno de los mercados más complejos y diversos con una apuesta arriesgada por una moda que, para ellos, "ha llegado para quedarse".

"Imagina caminar por la ciudad sintiendo una libertad absoluta, eso es el barefoot". Bajo esta premisa, Marta y Óscar, fundadores de la marca, crearon Brambas con la voluntad de, no solo diseñar zapatillas, sino también de mostrar los beneficios que tiene para la salud este tipo de calzado.

"Nosotros siempre decimos que diseñamos para liberar tu verdadera naturaleza. El zapato debe acompañar al pie", asegura Ángel, responsable de comunicación de la compañía, a EL ESPAÑOL.

Sus orígenes se remontan a una necesidad personal y familiar. "Hace cinco años probé el 'barefoot' y ya no me las quise quitar", revela Ángel.

Al darse cuenta de que en el mercado para adultos no existían opciones que ofrecieran un diseño atractivo, le planteó la idea a los fundadores de la empresa, su mujer Marta y su cuñado Óscar.

Como apasionados de las zapatillas y el diseño, decidieron apostar por este nicho y crear un producto que combinara los beneficios anatómicos del barefoot con una estética visual cuidada, llenando así un vacío que existía en el mercado en ese momento y apostando por la nueva moda.

Su estrategia pasa por formar parte del streetwear cotidiano. Para los creadores de la marca, "la gente las tiene que ver en un lineal de una zapatería de moda y ni siquiera saber si son barefoot".

Han crecido orgánicamente, sin padrinos digitales, por contra de otras empresas nacidas de influencers. "Algo bien habremos hecho, que somos los únicos que no venimos de ningún influencer, hemos vendido mucho y nos hemos posicionado ahí arriba", reconoce.

En un periodo de tan solo dos años, la tendencia se ha convertido en una realidad y la empresa se ha convertido en "referente" del mercado del calzado europeo.

"Entramos en un momento bueno y, aunque no nos ha dado tiempo a hacer casi nada, nos hemos posicionado como una de las marcas líderes europeas", destaca Ángel.

En este sentido, pese a que su principal foco está en el continente europeo, el mercado internacional es uno de los más importantes para el presente y el futuro de la compañía.

"Nuestro principal mercado es España con el 25% de las ventas, pero todo lo demás es internacional. Vendemos mucho a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,... Después de España, el siguiente mercado es Alemania", expone.

¿Qué es el barefoot?

Pese a que es una moda ya extendida en mucha parte de Europa y el mundo, hay muchos que todavía no conocen qué influencia tiene el barefoot en el pie.

Este tipo de zapatillas, que es conocido también como calzado minimalista porque emula la sensación de caminar descalzo, promueve un caminar más natural que fortalece los músculos y deja mayor libertad al pie a cada paso.

"Los beneficios son muy claros. Como no te eleva ni el talón ni la punta, tú vuelves a tu equilibrio natural al caminar. Te alivia muchas molestias que la gente normaliza que tiene y que no sabe que vienen desde la base, desde los pies", detalla Ángel.

Zapatillas de Brambas. EE

Las zapatillas barefoot devuelven el equilibrio de la pisada y el cuerpo a la persona. Sin embargo, "no todo es barefoot". "Tienen que tener unas características muy concretas, hay empresas que venden este modelo pero, al no ser barefoot como tal, hacen daño al pie", asegura.

En segundo lugar, permiten un fortalecimiento profundo de la musculatura y la prevención de lesiones. "El calzado tradicional atrofia los pies, no utilizamos muchos músculos y se hacen débiles. Con este calzado, el pie se mueve de forma natural", explica Ángel.

"Son como si hubieras ido todo el día andando descalzo sobre una moqueta de un hotel, pesan 200 gramos menos que unas zapatillas normales, es como una zapatilla técnica", compara.

Competir con multinacionales

La aparición de una nueva moda en un mercado tan diversificado siempre provoca que las empresas traten de aprovechar la oportunidad e integrarse en el nicho. "Ya está pasando", alerta Ángel sobre la llegada de 'peces gordos' al mercado del barefoot.

"El público que nos compra a nosotros busca diseño. No se conforman con las barefoot que ha sacado Zara o las que saca Mustang. Buscan diseño como a ellos les gustaría. Entonces llegan a Brambas", detalla Ángel.

El ejemplo perfecto de la explosión del nuevo concepto es la empresa de Amancio Ortega, que ya cuenta en sus tiendas físicas y online con una amplia oferta de este tipo de calzado para adultos.

Evento de lanzamiento Brambas en septiembre de 2024.

La competencia con las multinacionales es compleja. "Si tengo que competir con Zara en precio ya he perdido". Por eso, ante esa realidad, buscan diferenciarse en "calidad, diseño y fabricación ética".

"Tenemos un consumidor consciente al que le gusta la moda sostenible y valora que sea una marca que fabrica en Europa". Esa fabricación sostenible y comprometida, sumada a un diseño atractivo y la calidad del producto barefoot, es la clave del "éxito" de Brambas.

"En estos años hemos tenido roturas de stock constantes, la gente ha comprado el producto", explica. Desde la empresa de Castellón ya planifican el futuro de la compañía. "Estamos preparando el lanzamiento de seis o siete siluetas más", revela Ángel.

En la línea de la constante evolución sin renunciar a la belleza y a la calidad para cuidar el pie en cada pisada, Brambas apuesta por un barefoot sostenible y comprometido con la sociedad.

"El gran gol que nos han colado las grandes multinacionales es vendernos calzado técnico deportivo pensado para batir récords y marcas y que nos lo pongamos en el día a día, eso daña el pie. Nosotros abogamos por andar de forma real", para Marta y Óscar, su filosofía es la razón del éxito.