Hacienda prevé reducir a 35 horas la jornada laboral de los funcionarios valencianos a partir del 1 de enero de 2027

La Conselleria de Hacienda que dirige José Antonio Rovira ha trasladado este viernes a los sindicatos en la Mesa General de negociación su intención de reducir la jornada laboral de los funcionarios valencianos a 35 horas semanales a partir del 1 de enero de 2027.

Una medida que se hará efectiva, según fuentes presentes en la reunión, no solo en el ámbito de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, sino que también se beneficiarán las plantillas de Educación, Sanidad y Justicia.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la Conselleria pidió el pasado mes de febrero al resto de departamentos del Gobierno valenciano un informe del impacto económico que tendría para las arcas autonómicas poner en marcha esta reducción de jornada laboral para saber si era viable aplicar la medida, o no.

Las cifras no han trascendido en el transcurso de la reunión, pero el conseller ha asegurado a UGT, CSIF y CCOO que el objetivo es poder hacer efectiva la medida con el inicio del próximo ejercicio, en pleno año electoral.

Todo ello, eso sí, quedaría condicionado a la disponibilidad presupuestaria del momento. Si bien el conseller ha garantizado que, a priori, no existiría intención de contratar más personal para cubrir las vacantes que esta reducción de jornada generaría en la administración.

Conviene recordar que el Consell se comprometió en abril de 2024 a estudiar la posibilidad de implementar este plan. Y quedó fijado negro sobre blanco que lo harían en el plazo máximo de dos años: en el periodo 2024-2026.

Un margen temporal vence este año. El Gobierno valenciano justificó la parálisis a la hora de abordar este debate en la crisis de la dana, que postergó cualquier tipo de política ajena a la catástrofe.

A la salida del encuentro, los sindicatos han celebrado lo que toman como "un compromiso" por parte del conseller del ramo y le han instado a "trabajar" para que la medida se haga efectiva en el plazo verbalizado.

Desde CSIF han mostrado su "satisfacción" por el hecho de que se haya puesto fecha a la reducción de jornada y, en cualquier caso, han solicitado la convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura para analizar el cumplimiento de todos los compromisos firmados.

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT PV, Mayte Montaner, ha advertido que le toman "la palabra al conseller". "Le vamos a exigir su cumplimiento, porque esto forma parte del acuerdo de legislatura. A este acuerdo le queda un año y queremos todos los objetivos cumplidos".