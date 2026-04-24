La Generalitat reactivará la comisión de expertos para recuperar el Derecho Civil valenciano 20 años después

El Consell va a reactivar la comisión asesora de Derecho Civil valenciano, un órgano consultivo formado en su mayoría por juristas de prestigio.

Su trabajo quedó paralizado en 2006, y ahora va a analizar las diferentes vías de cara a recuperar el Derecho Civil Valenciano.

Así lo ha anunciado este viernes la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, en el marco del acto de inauguración de las Jornadas Jaume I.

Estas jornadas contarán con un ciclo de conferencias cuyo objetivo es fomentar y potenciar el autogobierno, y en el que también ha estado presente el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó.

En las jornadas, organizadas por la Diputación y la Conselleria, participan miembros de la sociedad civil, expertos, historiadores, cronistas y catedráticos "con el fin de abrir la vía para poder profundizar en esa competencia de nuestro Estatuto de Autonomía relativa al tema del autogobierno", ha incidido Martínez.

Aprovechando el marco de estas conferencias y del año Jaime I decretado por el Consell el pasado enero, la consellera ha anunciado que "se va a reactivar la comisión asesora de Derecho civil valenciano".

"Es un órgano consultivo formado por expertos, la mayoría juristas de reconocido prestigio donde se van a analizar las distintas vías de cara a la recuperación del Derecho civil valenciano", ha añadido.

"Creo que es una apuesta firme por el autogobierno", ha sostenido, para recordar que la comisión asesora que se va a reactivar quedó con sus trabajos pendientes con la última reforma del Estatuto de Autonomía en el año 2006, y ha indicado que van a "explorar las posibles vías existentes para poder avanzar en esta materia".

Mompó ha defendido que los valencianos son "un pueblo con identidad propia, tanto cultural como política y jurídicamente".

Así, añade que las Jornadas son "un buen momento para reivindicar lo que somos pero también marcar el camino de los que queremos ser y para hacerlo juntos, que es la única forma en la que el pueblo valenciano conseguiremos lo que es de derecho y de justicia, como nuestra financiación y defender nuestra lengua y nuestras señas de identidad".

"Necesitamos ir todos a una, hemos de aprender de otras comunidades que sí lo hacen y los valencianos tenemos eso pendiente. Es buen momento para tener claro cuál es el futuro que nos espera y es importante que vayamos todos a una para reivindicar todos juntos", ha afirmado.

Junto a Martínez y Mompó ha comparecido el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, quien ha asegurado que su grupo parlamentario "está plenamente a favor del Derecho civil valenciano y, como no podía ser de otra manera, también está evidentemente a favor del autogobierno".

Por ello ha mostrado el apoyo "rotundo y satisfacción" del grupo popular a las Jornadas organizadas por la Diputación de Valencia y la Conselleria de Justicia.

"Me encuentro especialmente satisfecho también del anuncio que ha hecho la consellera de retomar esa comisión de asesores expertos", ha subrayado.

"Creo que vamos a conseguir de una manera muy sencilla, muy ágil, muy rápida, sacar de la arena política el debate sobre el Derecho civil valenciano y dejarlo en manos de expertos jurídicos de las diferentes sensibilidades y los diferentes caminos que hay para llegar al mismo", ha concluido.