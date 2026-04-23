Una mujer recorre 7 km a pie con sus hijos hasta el cuartel de Carlet para denunciar que sufre malos tratos por su pareja

Una mujer ha recorrido unos siete kilómetros a pie con sus hijos menores, de tres y 13 años, hasta el cuartel de Carlet (Valencia) para denunciar los presuntos malos tratos que estaba sufriendo por parte de su pareja.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado, el incidente tuvo lugar hace unos días, cuando una mujer decidió huir de su vivienda por la noche, junto con sus hijos menores, para denunciar la situación que estaba atravesando.

La mujer habría salido de la casa algo desorientada y acudió con sus hijos, la niña de tres años en brazos, hasta el cuartel de Carlet de la Guardia Civil.

Mientras andaba por la carretera, un vehículo les vio, paró y les trasladó a los tres hasta el cuartel, donde la mujer relató ante los agentes los malos tratos que sufría.

Los agentes facilitaron a la mujer comida, pañales y ropa hasta que Servicios Sociales se hizo cargo de ella y de los menores.

La Guardia Civil se trasladó hasta el domicilio en el que se encontraba la pareja y lo detuvo. El hombre opuso resistencia y ocasionó lesiones menores a uno de los agentes. En la vivienda, los efectivos hallaron droga.

Según ha avanzado Las Provincias, la víctima dormía en el suelo de un garaje de una vivienda con sus dos hijos y escapó para protegerlos de su pareja, un presunto traficante que, tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad con medidas cautelares como alejamiento y la obligación de firmar en el juzgado de forma periódica.

Investigación "en marcha"

Preguntada por este asunto en un acto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha indicado que la investigación está en marcha y que los hechos sucedieron hace unos días.

"El sistema trabaja para combatir una violencia que existe, la violencia de género que va en contra de las mujeres por el mero hecho de serlo y aquellos que la niegan no colaboran, no contribuyen y no ayudan", ha remarcado Bernabé.

"Es indecente que haya gobiernos que están poniendo en práctica una política activa de negacionismo", ha valorado.