La jueza de Kitchen afea un comentario sobre Rita Barberá a la abogada del PSOE: "Sobra en una persona que está fallecida"

Este jueves, Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal han declarado como testigos en el juicio del caso 'Kitchen', que aborda el supuesto espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular. Una jornada de declaraciones en la que el nombre de la que fuera alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido mencionado durante el interrogatorio.

Y es que, durante la declaración como testigo de Dolores de Cospedal, la jueza del caso ha afeado un comentario realizado por la abogada del PSOE, de la acusación, sobre Barberá, fallecida en el año 2016.

"Y, sobre Rita Barberá, desgraciadamente fallecida", ha afirmado la abogada del PSOE en el marco de la relación de la que fuera número 2 del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con José Manuel Villarejo.

Tras esa expresión, Dolores de Cospedal ha respondido directamente a la letrada: "Desgraciadamente, sí", ha afirmado. Tras unos segundos de silencio, ha proseguido con su pregunta y ha afirmado que la que fuera alcaldesa de la ciudad de Valencia "también formaba parte de la Gürtel".

En ese momento, Cospedal ha comenzado a negar con la cabeza y la jueza del caso ha interrumpido el interrogatorio para afear el comentario anterior realizado por la abogada del PSOE. "Ese comentario sobra, además, en una persona que está fallecida", ha reprochado.

"Ya sabemos el origen de cómo conoció al señor Villarejo, a raíz de qué y las inquietudes de la testigo. Así que, por favor, vamos a los hechos de la acusación", ha proseguido la jueza.

Sobre su relación con el excomisario José Manuel Villarejo, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado que mantuvo reuniones con él, pero que no le hizo "encargos".

➡️ Letrada: "Rita Barberá, desgraciadamente fallecida..."

🟦 Cospedal: "Desgraciadamente, sí"

➡️ Letrada: "Que también formaba parte de Gürtel"

🟦 Cospedal niega con la cabeza

👩‍⚖️ Jueza: "Ese comentario sobra en una persona que está fallecida" pic.twitter.com/fMSjePBeaf — Europa Press (@europapress) April 23, 2026

En este sentido, ha asegurado que solo se limitó a hacerle preguntas sobre la filtración a la prensa del sumario de Rita Barberá.

Además, durante el interrogatorio, la letrada del PSOE le ha preguntado si, en algún momento, Villarejo le informó en alguna ocasión sobre las investigaciones del 'caso Gürtel'.

"Le pregunté sobre Rita Barberá por las filtraciones del sumario, no de las investigaciones, de eso no me informaba porque no tenía que hacerlo". Al igual que tampoco le hizo "ningún informe" sobre la causa.