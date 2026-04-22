La jueza acata la decisión del TSJCV y da por "descartada la responsabilidad de Mazón en la coordinación" de la dana

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha acatado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y ha dado por "descartada la responsabilidad de Mazón en la coordinación" de la dana.

Así lo refleja la instructora en un auto hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En él rechaza la petición de la acusación que ejerce Compromís de que declaren como testigos el que fuera conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina.

Así, la jueza argumenta que la función de coordinar a las diferentes consellerias e impartir instrucciones durante la gestión de la emergencia recaía sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana.

De esta forma, apunta, los testimonios solicitados "no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos", además de que ninguno de los consellers cuya testifical se solicita participó en la reunión del Cecopi, ni presencialmente ni de forma telemática.

"Descartada la responsabilidad del presidente de la Generalitat en la realización de actuaciones de coordinación, y la obligación de impartir instrucciones entre las distintas Consellerias durante la gestión de la emergencia, conforme se expresó en el auto del TSJCV de 16 de marzo de 2026, dicha función (...) recae sobre los responsables del Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana, en las dos fases por las que atravesó la emergencia. Nunca se declaró la situación de emergencia catastrófica", apunta.

Ambos testimonios solicitados por Compromís "no podrían, en consecuencia, recaer sobre dichos extremos", añade.

"El análisis de la referida coordinación ha de constatarse por la existencia de órdenes, comunicaciones que de forma expresa atendieran al riesgo derivado de la dana, con origen en quienes ostentaban la posición de garante, que eran los directores del Plan, en las respectivas situaciones de emergencia", según argumenta la jueza en su auto.

Y apunta a que, "en cualquier caso, el testimonio de quien fuera la portavoz del Consell a fecha de la dana, Ruth Merino, puede incidir sobre parte de dichos extremos -la coordinación-, partiendo por otro lado de que lo relevante no es la deliberación que pudieran tener dentro de la reunión del Consell los miembros del mismo, sino las conclusiones a las que se llegó en dicho Consell y que de forma pública se pudieran exteriorizar por la citada portavoz".

A finales de marzo, la jueza de la dana rechazó la personación de Mazón en la causa, como solicitó el expresidente de la Generalitat. Lo fundamentó en que ya lo había citado como testigo.

El que fuera líder del Gobierno valenciano presentó un escrito firmado por su abogado, Nacho Gally, en el que evidenció su intención de participar del procedimiento para tener capacidad de impugnar las decisiones de la magistrada.

Mazón creía, y así lo trasladaban desde su entorno, que la jueza lo está investigando en la práctica. Que ya lo hacía antes de la resolución del TSJCV, pero que también lo ha hecho después. Por ejemplo, con el ofrecimiento de aportar sus wasaps y llamadas del día de la dana o con la citación de la que fuera portavoz del Ejecutivo, Ruth Merino.