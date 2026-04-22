Alumnos de Valencia viajan a Reino Unido para impulsar el bienestar y la salud mental y son entrevistados por la BBC

Un grupo de alumnos de British School of Valencia (BSV) ha viajado a York (Reino Unido) para participar en una iniciativa centrada en la promoción del bienestar emocional y la salud mental, en colaboración con el National Health Service (NHS).

El proyecto se inició hace un año a través del Club de Correspondencia del centro educativo. En una primera fase, los estudiantes redactaron cartas con mensajes positivos dirigidas a niños de su misma edad, con el objetivo de fomentar el apoyo emocional y sensibilizar sobre la importancia de la salud mental.

La acogida de la iniciativa llevó al NHS a recopilar estas cartas en un libro disponible en sus instalaciones, accesible para pacientes y visitantes.

A raíz de este impacto, ambas instituciones decidieron dar continuidad a la colaboración mediante nuevas acciones conjuntas, entre ellas el viaje solidario desarrollado en York.

Durante su estancia, los alumnos replicaron una Feria de Salud Mental en dependencias del NHS, donde dinamizaron diferentes espacios participativos.

Entre las actividades destacaron un stand de juguetes sensoriales orientado a la reducción del estrés, un cuestionario sobre salud mental para fomentar el diálogo, un espacio de expresión creativa y un punto de contacto con el Club de Correspondencia para mantener el intercambio de cartas.

La iniciativa ha sido posible gracias a la implicación activa del alumnado, que previamente organizó diversas acciones solidarias de recaudación de fondos en el centro, coincidiendo con celebraciones como Halloween y la Feria de Salud Mental del colegio.

Además, durante el viaje, los estudiantes participaron en una entrevista en los estudios de la BBC Radio York, donde compartieron su experiencia y explicaron el desarrollo del proyecto, ampliando el alcance de la iniciativa. Cabe destacar que meses antes ya habían colaborado con este programa de forma remota, siendo esta su primera intervención presencial.

La profesora responsable, Sarah Barker, valora muy positivamente la experiencia: “Ha sido como ‘alimento para el alma’.

Los alumnos no solo lo han disfrutado, sino que han creado conexiones reales y profundas con las personas con las que han interactuado. Han vuelto con una perspectiva más amplia y muy enriquecedora”, asegura.

Desde el centro educativo subrayan que este tipo de proyectos forman parte de su enfoque pedagógico, que prioriza el desarrollo integral del alumnado.

En este sentido, destacan que experiencias como esta contribuyen a reforzar habilidades como la empatía, la comunicación y la conciencia social, además de fomentar la inteligencia emocional.

British School of Valencia y el National Health Service ya trabajan en nuevas líneas de colaboración para dar continuidad a esta iniciativa y seguir promoviendo el bienestar emocional tanto dentro como fuera del ámbito educativo.