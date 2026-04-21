El PP y Vox encarrilan un acuerdo para los presupuestos valencianos tras el pacto de gobierno en Extremadura

El pacto entre el PP y Vox para comenzar la tramitación de los Presupuestos de 2026 -los últimos de la legislatura- podría estar cerca. Ambas formaciones han encarrilado el acuerdo y existe "buena sintonía", según las fuentes consultadas por este periódico.

Ninguna de las partes, eso sí, lo da ya por cerrado y evitan poner fecha. Hay quien habla de "cuestión de días" y otros no se aventuran tanto a concretar. En todo caso, la intención es aprobarlos en este periodo de sesiones. Es decir, antes de julio.

Las negociaciones permanecen abiertas entre el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y la secretaria general adjunta de Vox, Montse Lluis, tal como confirman fuentes de este último partido.

Nada trasciende sobre los puntos que hay sobre la mesa pendientes de concretar o de las cuestiones que puedan estar generando alguna fricción. Solo que las conversaciones están en marcha.

Pérez Llorca y Lluis se han reunido ya en diversas ocasiones desde hace semanas y están en constante contacto, al igual que ocurrió cuando el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón cerró su pacto de presupuestos en marzo de 2025.

La secretaria adjunta de Vox es una persona de la máxima confianza de Santiago Abascal y suele ser la interlocutora habitual con los territorios.

Lo fue para los acuerdos de gobierno, para el de las anteriores cuentas y también lo es para las crisis. Por ejemplo, la que sucedió en el Ayuntamiento de Valencia con la salida y posterior retorno al grupo de los concejales Juan Manuel Badenas y Cecilia Herrero o para coordinar la estrategia de Vox tras el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante.

La relación entre Lluis y Pérez Llorca es buena, pues no ha sido ahora, ni mucho menos, la primera vez que han hablado en esta legislatura.

Como ha publicado EL ESPAÑOL, el contexto actual para las negociaciones es favorable pese a que no estaba nada claro que así fuera a suceder.

El pacto de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura y los posibles acuerdos en Aragón -el más cercano- y Castilla y León han propiciado esa 'ventana de oportunidad' que el presidente de la Generalitat deseaba para sacar adelante sus cuentas. Una voluntad que siempre ha manifestado.

En el seno del Gobierno valenciano también lleva circulando desde hace días la posibilidad de que haya presupuestos. Tal como ha informado este periódico, el Ejecutivo está centrado en las cuentas y ha reactivado la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento.

Se trata de aquella que suele salir adelante junto a las cuentas cada año y que sirve como cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

Según admiten diversas fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este periódico, las Consellerias trabajan en esta ley desde hace días.

Pérez Llorca deslizó por primera vez este lunes la existencia de conversaciones. Pero hasta ahí.

"Los presupuestos están. Si están más cerca o están más lejos, pues no lo sé. Lo importante es que estamos trabajando en esa línea de conseguirlos mediante el diálogo y que cuando tengamos novedades se las comunicaremos", afirmó.

"Yo soy muy discreto en cualquier tipo de negociación y, como siempre me ha ido bien, prefiero seguir manteniendo la discreción", añadió.

Inmigración

En Extremadura el PP ha cedido a que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de "prioridad nacional" sobre los inmigrantes; a prohibir el burka en los espacios públicos; a devolver a los menores migrantes no acompañados (menas) a sus padres siempre que sea posible; a que se supriman las clases de árabe y cultura marroquí en las escuelas, a eliminar las subvenciones a las ONGs que "favorezcan la inmigración ilegal"; o a que los inmigrantes ilegales queden excluidos de los servicios y prestaciones sociales.

Aunque estas cuestiones habrá que comprobar si se plasman en normas autonómicas -algo de dudosa legalidad en algunos casos-, Vox ha hecho de la inmigración su gran batalla ideológica. Así que parece lógico que estas exigencias también lleguen a la Comunitat Valenciana.

Las cuentas electorales

No sería de extrañar, pues, cesiones de este tipo a nivel discursivo por parte de Pérez Llorca, igual que sucedió con Mazón. El cumplimiento concreto a través de un pacto de presupuestos ya es otra cosa, pues se trataría de unas cuentas más políticas o electorales que de ejecución real a estas alturas del año.

Por el momento, habrá que esperar. Es posible que se repita la misma situación que con el expresidente de la Generalitat respecto a los Presupuestos de 2025.

Tras meses de comunicación con la dirección nacional de Vox, acabó por cerrar un acuerdo en poco tiempo para sacar adelante las cuentas después de discretas negociaciones.

Contar con sus primeros presupuestos permitiría a Pérez Llorca vender un logro de gestión y lanzar un mensaje con el que reforzar el liderazgo de cara a su candidatura en 2027.

Máxime cuando todavía no está nada clara la celebración de un congreso regional que debería de tener lugar a partir de septiembre y que, de no hacerse -un escenario cada vez más probable-, desencadenaría una designación 'a dedo' del candidato por parte de Génova antes de acabar el año.

Unos nuevos presupuestos le darían igualmente argumentos con los que contraponer su Gobierno al Ejecutivo central, que lleva tres años sin aprobar sus Presupuestos.