La Policía Nacional investiga una posible agresión sexual a una mujer cerca de la playa de Gandía (Valencia)

Agentes de la Policía Nacional investigan una posible agresión sexual a una mujer de 38 años, extranjera, cerca de la playa de Gandía (Valencia).

El incidente tuvo lugar en la madrugada del 17 de abril en una calle próxima a la playa de Gandía, según han informado a EL ESPAÑOL fuentes de Jefatura.

Sobre las 00:30, un testigo llamó a la comisaría local del municipio tras alertar de que posiblemente habrían agredido a una chica, que se encontraba llorando y estaba desorientada.

Hasta el lugar se trasladó una patrulla, que se entrevistó con el requiriente y la víctima. Esta última, bajo los efectos del alcohol, manifestó a los agentes que un varón la había abordado hacía unos minutos y la había agredido sexualmente.

Después, la chica fue trasladada al hospital San Francesc de Borja de la misma localidad.

La investigación, que sigue abierta, la ha asumido la UFAM (Unidad de Familia y Mujer) de la Policía Judicial de Gandía.

Según publica este martes el diario Levante-EMV, se trataría de una conocida creadora de contenido en redes sociales, entre ellas TikTok, que se encontraba unos días en la playa de Gandía.