Detenido el encargado de un bar que ocultaba en el mismo local un salón de estética y un taller clandestino en Valencia

La Guardia Civil ha detenido al encargado de un bar tras percatar que en el mismo establecimiento ocultaba un taller clandestino y un salón de estética sin licencia. También se le acusa de vender en un almacén anexo productos de origen ilícito.

Tras la inspección policial, se hallaron varios productos con precintos y envases de seguridad cuyo origen lícito no pudo acreditar el encargado del bar, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Encontraron, además, un salón de belleza que operaba sin licencia de apertura alguna y también un taller ilegal dedicado a la reparación de vehículos (varios de ellos sin placas de matrícula).

Por todos estos hechos, se investiga a un hombre de 44 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito de receptación.

También se han cursado diferentes denuncias administrativas en lo referente a las actividades comerciales no declaradas y reglamentadas (salón de belleza y taller).

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena en funciones de Guardia.