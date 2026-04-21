Así será la boda del 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig y Gabriela Bravo: reducida, sencilla, civil y junto al mar

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la fiscal y exconsellera de Justicia, Interior y Administración Pública del ejecutivo valenciano Gabriela Bravo darán el paso definitivo en su relación el próximo 12 de septiembre, cuando ambos contraerán matrimonio tras varios años de noviazgo.

La pareja ha optado por una ceremonia sencilla, civil, íntima y con el Mediterráneo como telón de fondo. Un enlace alejado del protocolo institucional y del foco político que durante años ha acompañado a ambos, y con la familia y amigos más cercanos como invitados.

La historia entre ambos se remonta a su etapa en el Gobierno valenciano, en el Consell del Botànic: Ximo Puig (Morella, 1959) fue investido president en 2015 gracias al apoyo de PSPV, Compromís y ocho diputados de los 13 que obtuvo Podemos en aquellas elecciones autonómicas.

Los morados cedieron los votos justos para que Puig lograra la mayoría parlamentaria para ser investido -50 votos sobre 99- y lanzaron así un mensaje claro: su respaldo estaba "condicionado" a que cumpliera el acuerdo de gobierno firmado en el Jardín del Botánico entre las tres fuerzas de izquierdas.

Siendo jefe del ejecutivo valenciano, él mismo fichó a Bravo (Ráfol de Salem, 1963), exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y fiscal con plaza en propiedad en la Fiscalía de Valencia, para que se incorporara a su equipo como consellera de Justicia en junio de aquel mismo año.

Más tarde volvió a ocupar esta cartera, de 2019 a 2023, aunque con las competencias añadidas de Interior y Emergencias en esta ocasión. Memoria Democrática pasó a ser jurisdicción de Izquierda Unida, tras la incorporación de Podemos y de IU al Consell en la segunda legislatura del gobierno de coalición.

La relación entre Bravo y Puig surgió durante la primera legislatura y saltó a los medios en septiembre de 2018, cuando tras un intenso verano -en agosto el incendio deLlutxent arrasó más de 1.500 hectáreas y la Generalitat decidió poner en marcha la campaña institucional 'Stop al foc' (stop al fuego)- realizaron una pequeña escapada al País Vasco.

En aquel viaje, un fotógrafo captó las primeras imágenes del romance en un restaurante en el puerto de Pasajes de San Juan en un conocido restaurante.

En aquel momento, Puig ultimaba los detalles de su divorcio con la periodista Amparo Panadero, madre de sus dos hijos. Bravo ya hacía tiempo que se había divorciado de su anterior pareja, el abogado Manuel del Hierro, con quien tuvo tres hijos.

Elecciones de 2023

Las elecciones autonómicas de 2023 dieron como claro vencedor al PP, que obtuvo 40 escaños en Les Corts Valencianes y pactó con Vox el gobierno de coalición con Carlos Mazón.

Puig ocupó entonces la portavocía del PSPV en la oposición durante unas semanas antes de marcharse en febrero de 2024 como embajador delegado permanente de España ante la OCDE. Mientras, Bravo ocupó la vicepresidencia segunda de Les Corts antes de dimitir en enero de 2025 para volver a su plaza en la Fiscalía de Valencia.

Ahora, el anuncio de la boda supone un paso más en su relación, que se celebrará en un ambiente íntimo junto al mar.