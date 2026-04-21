"Se acuesta con el jefe y nos exige mérito y capacidad": el tuit contra Gabriela Bravo por el que un bombero forestal irá a juicio

La Audiencia de Valencia juzga este miércoles a un bombero forestal por un presunto delito de odio después de que en abril de 2023 dirigiera un tuit ofensivo contra la entonces consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo.

El hombre publicó un mensaje en X -antes Twitter- que decía: "No se lo tengáis en cuenta, esta señora tiene el mérito de acostarse con el jefe (peluquines) y nos exige a nosotros mérito y capacidad... cuando llevamos media vida trabajando en esto. Claro que nosotros no comemos pollas, apagamos incendios y eso no debe ser lo que quieren".

El mensaje fue publicado como reacción a unas declaraciones de Bravo. La exconsellera de Justicia lo denunció. El juzgado de Instrucción número 3 de Requena inició la investigación y decidió abrir juicio oral.

La Fiscalía de delitos de odio, en un escrito firmado por Susana Gisbert, señala que el acusado publicó el mensaje "con la intención de menospreciar y humillar a la persona a la que se refería por razón de su condición de mujer".

Como consecuencia de ello, prosigue, Bravo -fiscal de profesión- "se sintió fuertemente menospreciada y humillada, máxime teniendo en cuenta que los hechos, además de publicarse en la red social, tuvieron repercusión pública habida cuenta el cargo público que ella ostentaba y su condición de pareja del entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig (hecho público y conocido".

Por este motivo, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas en la Constitución en concurso con un delito contra la integridad moral.

Con carácter alternativo, señala la calificación fiscal un delito de injurias a autoridad. Además, considera que concurre la circunstancia agravante de discriminación por género.

Por el primer delito, la Fiscalía pide un año y tres meses de prisión, además de una multa. Por el delito alternativo, año y dos meses de cárcel y la prohibición de comunicación y aproximación a Bravo por tiempo de tres años.

También solicita la suspensión de la cuenta del bombero forestal en la red social.

La Fiscalía pide igualmente que el acusado pague a la exconsellera, en concepto de responsabilidad civil, 8.000 euros por el daño moral.