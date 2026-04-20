El jefe de Aemet señala que no recuerda que se hablara del Poyo en el Cecopi, pero sí dijo que llovía mucho en la cabecera

El jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, ha asegurado este lunes en el Congreso que no recuerda que se hablara del Poyo en el Cecopi, pero sí dijo que llovía mucho en la cabecera.

Así se ha expresado este lunes ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados sobre la dana, donde ha recordado que el aviso rojo emitido a las 7.36 horas ya advertía de "daños muy graves o catastróficos" y que la acumulación "podía darse en dos o tres horas".

Durante esta sesión, la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, ha expulsado de la sesión al portavoz del PP en este órgano, César Sánchez, tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

En su comparecencia, Núñez ha relatado que durante su intervención en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) alertó en varias ocasiones sobre las lluvias torrenciales que se estaban produciendo en las cabeceras de los barrancos pero que "nadie" le escuchó.

El jefe de Aemet en la Comunitat ha explicado que la información que el organismo meteorológico trasladó el 29 de octubre durante la dana a la Generalitat era "suficiente" para haber activado el sistema de alerta a la población antes del envío del mensaje ES-Alert.

Al mismo tiempo, ha subrayado que el umbral de 180 litros por metro cuadrado en 12 horas fijado por el plan de inundaciones de la Comunitat Valenciana "no es un máximo, como dijo el señor Mazón. Umbral no es más o menos, como dijo César Sánchez, y umbral no es 100 litros, como dijo Pérez Llorca hace 12 días".

Según ha afirmado, a las 17.00 horas "ya estaba claro que media provincia de Valencia estaba inundada y ahí nadie tomaba decisiones". En este sentido, ha descrito una "falta de liderazgo y de toma de decisiones tremenda".

"Desde el primer minuto se estaba diciendo que la situación era muy grave, pero ahí no se tomaban decisiones", ha expresado.

Sobre las declaraciones de Mazón al mediodía del 29 de octubre -en las que afirmó que la tormenta se alejaba a Cuenca y escamparía a las seis-, Núñez ha dicho que no le sorprendió lo que dijo sino "la hora", porque "faltaban más de seis horas de aviso rojo y faltaba lo peor".

Ha afirmado que él mismo había dado a las 12.00 una entrevista a À Punt Radio advirtiendo de que había zonas de sierra con "más de 200 litros acumulados" y de que en situaciones de gota fría con lluvias en el interior los ríos y barrancos pueden llegar "muy crecidos", siendo "las más peligrosas porque el agua corre y arrastra coches".

También ha afirmado que alrededor de las 19.00 horas se debatía en el Cecopi el envío del ES-Alert, antes de la llamada oficial sobre la presa de Forata que la Generalitat presentó como detonante.

Lo ha explicado al hilo de la grabación de un minuto que hizo con el móvil: "Saqué el móvil para grabar lo de Forata, pero cuando lo puse ya estaban hablando del ES-Alert".

El meteorólogo ha confirmado, además, en respuesta a preguntas del PSOE, que la discusión sobre el aviso a la ciudadanía se extendió al menos desde las 19.00 hasta las 20.11 horas, cuando se envió finalmente la alerta.

Asimismo, ha añadido que cuando le daban paso durante la reunión, hablaba de las lluvias en las cabeceras del barranco del Poyo, pero que "nadie" le escuchaba, mientras que las primeras víctimas del barranco de Pelos se conocían ya a las 17.10 horas.

Núñez ha incidido en que la emergencia "nunca se gestionó de forma preventiva". "Gestionar una emergencia de forma reactiva cuando el agua ya está en los cauces es como intentar curar un cáncer cuando hay metástasis", ha afirmado.

El jefe de Climatología valenciano ha desmentido también un comunicado del PP del 5 de febrero en el que se afirmaba que Aemet había subido el umbral del aviso rojo de 180 a 350 litros por metro cuadrado.

Durante su intervención, Núñez ha exhibido el documento que "todavía está colgado en la web del PP" y ha asegurado que "todo lo que hay ahí está equivocado".

Asimismo, ha explicado que los umbrales no se han modificado desde el 31 de mayo de 2022. En este sentido, ha expresado que la diferencia con Grazalema se explica por las dos zonas de aviso que tiene España, con umbrales distintos para la zona mediterránea y el resto del país.

Por su parte, el portavoz de Vox en la comisión, Ignacio Gil Lázaro, ha acusado a Núñez de actuar como "portavoz oficioso" de "las tesis" del Gobierno desde el día siguiente a la tragedia, de haber incurrido en contradicciones y de no haber sido "fiel a la verdad".

"No diré nunca que usted es el responsable de la tragedia, pero sí digo que ni la Aemet ni la Confederación Hidrográfica cumplieron diligente y debidamente su función", ha concluido el portavoz de Vox.

Núñez ha respondido sobre el informe de la Guardia Civil del que ha afirmado que "es un informe totalmente equivocado, de principio a fin", elaborado por "alguien que no sabe de meteorología". "La Guardia Civil se equivocó, señoría, como me equivoco yo y como se equivoca usted", ha dicho.

Llamadas al orden

La presidenta de la comisión del Congreso que investiga la gestión de la crisis de la dana ha expulsado este lunes de la sesión al portavoz del PP en dicho órgano tras las correspondientes tres llamadas al orden. Con él se han ido los demás miembros del Grupo Popular.

Cuando el diputado popular ha comenzado a interrogar al jefe de Climatología de la AEMET en la Comunitat, han sido varias las ocasiones en que la presidenta de la comisiónha llamado la atención a Sánchez y a otros diputados presentes en la sala por el tenso debate que su testimonio ha generado.

Pero la tercera vez que lo ha hecho, y que ha derivado en su expulsión de la comisión, ha sido durante el turno del diputado 'popular', que ha iniciado su intervención acusando a la presidenta de la misma de actuar "de manera discrecional y sectaria" con el formato pregunta-respuesta.

Frente a esto, Martínez ha procedido a leerle el Reglamento y a informarle de que si tiene alguna queja sobre su forma de ejercer la Presidencia, remita el correspondiente escrito para que la Mesa lo valore.

El diputado del PP ha replicado que "nadie cuestiona el Reglamento" y ambos se han enzarzado en una discusión que ha acabado con la advertencia de la presidenta de que ya le había llamado al orden por segunda vez y que si lo hacía una tercera, tendría que abandonar la sala.