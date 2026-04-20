La jefa de Protección Civil afirma que llamó a las 18:29h a responsables de Emergencias para sugerir el Es-Alert

La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, ha afirmado que el 29-O intentó comunicarse con los responsables de Emergencias de la Generalitat a las 18:29 horas para sugerir el envío del Es-Alert.

Así lo ha declarado ante la jueza de la dana en los Juzgados de Catarroja en una nueva comparecencia este lunes, en la que también ha explicado que estuvo conectada telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

En su declaración, la responsable de Protección Civil ha asegurado que llamó a las 18:29 horas al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ya que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esta herramienta de aviso masivo a la población, pero Suárez no le cogió la llamada.

García ha indicado que, como Suárez no le cogió el teléfono, llamó a la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles, a la que le dijo que le habían recordado desde Madrid que existía la opción de mandar un Es-Alert.

Sobre la reunión del Cecopi del día de la dana, ha declarado que se detuvo sobre las 18:10 horas del 29-O, momento en el que la calle donde ella reside, en la localidad de L'Alcudia, se empezaba a inundar.

Según ha afirmado ante la jueza, la reunión se retomó a las 19:10 horas, momento en que volvió a llamar al subdirector de Emergencias y, aunque le canceló la llamada, éste explicó en la reunión que habían preparado un mensaje a la población y se leyó uno destinado a los pueblos ubicados aguas abajo de la presa Forata.

Sobre el contenido del Es-Alert -que finalmente se mandó a las 20:11 horas a los móviles de la provincia de Valencia para pedir que se evitaran desplazamientos- García ha declarado que siempre pensó que el mensaje que debían mandar primero era el de subir a plantas altas.

También ha indicado que del barranco del Poyo -cuyo desbordamiento causó la mayoría de las muertes- se habló sobre las 20:10 horas, y que sobre las 20:30 horas se activó para toda la provincia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya había sido solicitada a las 15:30 horas para el municipio de Utiel.