Catalá denuncia que hay ayuntamientos del PSOE que envían migrantes a Valencia por no hacer padrones especiales

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, denunció este lunes que varios ayuntamientos socialistas del área metropolitana están derivando migrantes a la ciudad alegando que "no hacen padrones especiales".

Ante el colapso en el Consistorio de Valencia, que volvió a amanecer con largas colas en el padrón, la primera edil calificó el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno central de "verdadera chapuza".

En esta línea, acusó a varios consistorios, "curiosamente socialistas" de enviar a personas al Ayuntamiento de Valencia alegando que no pueden elaborar padrones especiales, algo que, según subrayó la alcaldesa, es falso, puesto que todos los ayuntamientos tienen oficina del padrón y servicios sociales.

El padrón especial es el trámite que permite a personas que viven en un determinado municipio pero que no tienen un domicilio fijo o no pueden acreditar la propiedad o el alquiler inscribirse en el Padrón Municipal de Habitantes.

Además de este documento, los migrantes están pidiendo el informe de vulnerabilidad, por lo que el Ayuntamiento está recogiendo las solicitudes para abrir los expedientes correspondientes, un trámite que no es automático, sino que necesita una valoración de cada caso por parte de servicios sociales.

"Sin información"

La alcaldesa de la capital del Turia afirmó, después de que este lunes se haya iniciado la atención presencial, que el Gobierno central "ha volcado a los municipios una cantidad de gente que deambula sin información" y sin "conocer bien" el procedimiento.

En declaraciones a los medios de comunicación tras presentar el curso de formación de la Policía de Barrio, Catalá consideró que "algo tan importante y tan trascendental para muchas personas debería haberse hecho de otra manera".

Al respecto, aseguró que desde el Ejecutivo central se dieron recomendaciones, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, el viernes por la tarde, "una vez lanzado el proceso de regularización".

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, este lunes. EE

Catalá denunció que el Gobierno ha derivado a los consistorios "todo el proceso de regularización sin información previa, sin formación previa, sin ayuda".

En esta línea, afirmó que todos los Ayuntamientos de grandes ciudades están "colapsados". Por ello, pidió al Gobierno de Sánchez que colabore en el proceso y que "revise que todos los municipios de España están trabajando y están haciendo empadronamientos especiales".

Respecto a si se van a reforzar los servicios sociales municipales, aseguró que harán "todo" lo que se pueda, pero añadió que "el bloqueo es espectacular" ya que acuden cientos de personas.

A su juicio, esta situación se debe a que el proceso no se ha planificado previamente y a que se ha responsabilizado a los Ayuntamientos incluso "sin clarificar algunos extremos del Real Decreto que están un poco vagos y que evidentemente no tienen claridad". "Si se volcara todo esto a Delegación de Gobierno, otro gallo cantaría", añadió.